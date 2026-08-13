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Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 por Copa Libertadores y se define todo en Brasil

Rosario Central vs. Corinthians por Copa Libertadores.

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Con Di María como principal figura, el “Canalla” no pudo hacer la diferencia en el Gigante de Arroyito y la definición deberá jugarla de visitante.

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En un encuentro intenso y por momentos muy trabado, Rosario Central empató 0 a 0 frente a Corinthians en la noche de este jueves en el Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por Jorge Almirón buscó aprovechar la localía y la conducción de Ángel Di María, pero se topó con un conjunto paulista firme en la marca que supo neutralizar los circuitos de juego del conjunto rosarino durante gran parte del encuentro.

Con el 0-0 consumado, la eliminatoria queda completamente abierta. La revancha se disputará el próximo jueves 20 de agosto en la Neo Química Arena de San Pablo, donde se definirá cuál de los dos equipos obtendrá el boleto a los cuartos de final del certamen continental.

Rosario Central vs. Corinthians: minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO: Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 y se define todo en Brasil

Durante los primeros 45 minutos, el trámite fue disputado y con escasas llegadas claras. Sin embargo, la jugada más peligrosa del período inicial favoreció al elenco visitante dirigido por Fernando Diniz: tras un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Matheuzinho, un remate de cabeza de Matheus Bidu impactó dos veces consecutivas en el travesaño antes de ser despejado, en lo que fue la salvación de la noche para el arco defendido por Jeremías Ledesma.

En el segundo tiempo, Rosario Central adelantó sus líneas y mostró otra actitud. Con centros recurrentes y mayor presencia de Jaminton Campaz y Enzo Copetti en el frente de ataque, el Canalla comenzó a acorralar a Corinthians cerca del área de Hugo Souza.

El trámite se volvió aún más favorable para los locales a los 79 minutos, cuando el mediocampista de Corinthians Allan fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando al equipo brasileño con diez hombres para el tramo final. Pese a la ventaja numérica y al empuje de su gente en los minutos adicionados, Central no logró concretar las opciones generadas y el marcador se mantuvo intacto hasta el pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte.

Pausa de hidratación en medio de un partido cada vez más caliente

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo, con clima picante en Rosario

Pausa de hidratación en el Gigante de Arroyito

Rosario Central vs. Corinthians: resultado en vivo

Cómo llegan Rosario Central y Corinthians a este duelo

El duelo aparece como uno de los cruces más atractivos de los octavos de final, no solo por la jerarquía de ambos equipos, sino también por el antecedente que protagonizaron en la misma instancia de la Libertadores 2000. En aquella serie, Central ganó 3-2 en Rosario, el "Timão" se impuso por el mismo resultado en Brasil y luego avanzó por penales.

Para el conjunto rosarino, además, se trata de un regreso especial a los octavos de final, instancia que vuelve a disputar después de 10 años, ya que su última participación había sido en 2016, de la mano del hoy entrenador de River, Eduardo Coudet. Central llega después de terminar segundo e invicto en el Grupo H, con 13 puntos y apenas un gol recibido en seis partidos.

Por su parte, Corinthians terminó primero en el Grupo E, con 11 unidades, y también consiguió la clasificación directa a los octavos de final. Los de Fernando Diniz tendrán la ventaja de definir la serie como local, ya que la revancha se disputará el jueves 20 de agosto en el Neo Química Arena de San Pablo.

Formaciones de Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores

Horario y televisación

  • Hora: 21.30.
  • Estadio: Gigante de Arroyito.
  • Árbitro: Andrés Matonte.
  • VAR: Christian Ferreyra.
  • TV: Telefe y Fox Sports.

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