Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 por Copa Libertadores y se define todo en Brasil

FINAL DEL PARTIDO: Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 y se define todo en Brasil

Durante los primeros 45 minutos, el trámite fue disputado y con escasas llegadas claras. Sin embargo, la jugada más peligrosa del período inicial favoreció al elenco visitante dirigido por Fernando Diniz: tras un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Matheuzinho, un remate de cabeza de Matheus Bidu impactó dos veces consecutivas en el travesaño antes de ser despejado, en lo que fue la salvación de la noche para el arco defendido por Jeremías Ledesma.

En el segundo tiempo, Rosario Central adelantó sus líneas y mostró otra actitud. Con centros recurrentes y mayor presencia de Jaminton Campaz y Enzo Copetti en el frente de ataque, el Canalla comenzó a acorralar a Corinthians cerca del área de Hugo Souza.

El trámite se volvió aún más favorable para los locales a los 79 minutos, cuando el mediocampista de Corinthians Allan fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando al equipo brasileño con diez hombres para el tramo final. Pese a la ventaja numérica y al empuje de su gente en los minutos adicionados, Central no logró concretar las opciones generadas y el marcador se mantuvo intacto hasta el pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte.