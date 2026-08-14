Ángel Di María, entre el desconcierto y el orgullo tras el empate con Corinthians: "Fuimos superiores"

Rosario Central vs. Corinthians por Copa Libertadores.

En el segundo tiempo, Rosario Central adelantó sus líneas y mostró otra actitud. Con centros recurrentes y mayor presencia de Jaminton Campaz y Enzo Copetti en el frente de ataque, el Canalla comenzó a acorralar a Corinthians cerca del área de Hugo Souza.

El trámite se volvió aún más favorable para los locales a los 79 minutos, cuando el mediocampista de Corinthians Allan fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando al equipo brasileño con diez hombres para el tramo final. Pese a la ventaja numérica y al empuje de su gente en los minutos adicionados, Central no logró concretar las opciones generadas y el marcador se mantuvo intacto hasta el pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte.