Ángel Di María, entre el desconcierto y el orgullo tras el empate con Corinthians: "Fuimos superiores"
El máximo referente de Rosario Central analizó el partido minutos después del pitazo final y aseguró estar "orgulloso" de lo que hizo el equipo.
Rosario Central empató 0-0 ante Corinthians en el primer choque de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, tras 90 minutos disputados y de mucho roce físico. Una vez terminado el duelo, Ángel Di María habló con la prensa y dio sus primeras sensaciones tras un partido trabado, donde el Canalla mereció más.
En su análisis, Fideo ponderó al equipo rosarino y aseguró que estuvieron por encima de los brasileños en lo que respecta a rendimiento: "Creo que desde que empezó el partido... el primer tiempo nos costó por el viento, pero así y todo creamos ocasiones. Jugamos muy bien. Es Copa Libertadores, octavos de final y tenés un rival enfrente que tiene muchísima calidad, que juega muy bien al fútbol, pero creo que durante los 90 minutos fuimos superiores".
Finalmente, cerró: "Creamos un montón de ocasiones, podríamos haber convertido pero el fútbol es así, terminó 0 a 0 y se definirá allá".
Con el 0-0 consumado, la eliminatoria queda completamente abierta. La revancha se disputará el próximo jueves 20 de agosto en la Neo Química Arena de San Pablo, donde se definirá cuál de los dos equipos obtendrá el boleto a los cuartos de final del certamen continental.
Cómo fue el duelo entre Rosario Central y Corinthians por Copa Libertadores
Durante los primeros 45 minutos, el trámite fue disputado y con escasas llegadas claras. Sin embargo, la jugada más peligrosa del período inicial favoreció al elenco visitante dirigido por Fernando Diniz: tras un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Matheuzinho, un remate de cabeza de Matheus Bidu impactó dos veces consecutivas en el travesaño antes de ser despejado, en lo que fue la salvación de la noche para el arco defendido por Jeremías Ledesma.
En el segundo tiempo, Rosario Central adelantó sus líneas y mostró otra actitud. Con centros recurrentes y mayor presencia de Jaminton Campaz y Enzo Copetti en el frente de ataque, el Canalla comenzó a acorralar a Corinthians cerca del área de Hugo Souza.
El trámite se volvió aún más favorable para los locales a los 79 minutos, cuando el mediocampista de Corinthians Allan fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando al equipo brasileño con diez hombres para el tramo final. Pese a la ventaja numérica y al empuje de su gente en los minutos adicionados, Central no logró concretar las opciones generadas y el marcador se mantuvo intacto hasta el pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte.
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