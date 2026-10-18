San Lorenzo venció a Estudiantes con un golazo agónico de Gulli
El Ciclón se quedó con tres puntos vitales en La Plata gracias a una pincelada de su número '10' en la última jugada del encuentro: todos los detalles.
San Lorenzo consiguió una victoria agónica y fundamental frente a Estudiantes en La Plata. Con un espectacular gol de Facundo Gulli en la última jugada del encuentro, el equipo azulgrana se impuso por 2-1 y sumó tres puntos clave en la pelea por meterse entre los ocho mejores de la Zona A del Torneo Clausura.
El Ciclón llegaba con la necesidad de ganar para seguir en carrera por un lugar en los playoffs y respondió con un triunfo que puede resultar determinante en la recta final de la fase regular. Aunque todavía no logró meterse en puestos de clasificación, quedó noveno en la Zona A por diferencia de gol y mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.
Cuando el empate parecía sellado, apareció Gulli para desatar la euforia de San Lorenzo. El número 10 se convirtió en el protagonista de la noche con una definición espectacular en el último suspiro del partido, que le permitió al conjunto visitante llevarse tres puntos de enorme valor. La conquista agónica coronó una noche cargada de tensión y le dio al Ciclón un impulso anímico importante para afrontar las últimas jornadas del campeonato. En un torneo en el que cada punto puede marcar la diferencia, la victoria en La Plata le permite seguir soñando con la clasificación.
Del otro lado, Estudiantes sufrió una derrota que le impidió aprovechar una buena oportunidad para escalar posiciones. El equipo platense comenzó el encuentro con varios suplentes, pero luego apostó por sus principales alternativas para intentar quedarse con el triunfo. Sin embargo, el Pincha no pudo sostener el resultado y terminó pagando caro el gol recibido sobre el final. La caída le quitó la posibilidad de alcanzar el octavo puesto y de mejorar su ubicación en la tabla anual. Ahora, el conjunto albirrojo deberá cambiar rápidamente el foco y concentrarse en su próximo compromiso internacional.
Con este triunfo por 2-1, San Lorenzo sumó tres puntos vitales y quedó en el noveno lugar de la Zona A, por diferencia de gol, todavía fuera de los puestos de clasificación. De todos modos, el resultado le permite mantener sus aspiraciones de meterse en los playoffs del Torneo Clausura.
Edwuin Cetré, desde los doce pasos, abrió el marcador para el Pincha:
Guzmán Corujo, de cabeza, igualó el encuentro para el Ciclón:
Facundo Gulli le dio el triunfo de manera agónica al Ciclón:
Formaciones de Estudiantes vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza; Leandro González Pirez; Tomás Palacios; Gastón Benedetti; Bautista Kociubinski; José Sosa; Alexis Castro; Miguel Monsalve; Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Horario y televisación
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Hora: 18:00.
Estadio: Jorge Luis Hirschi.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Héctor Paletta.
TV: TNT Sports.
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