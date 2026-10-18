San Lorenzo venció a Estudiantes con un golazo agónico de Gulli

Cuando el empate parecía sellado, apareció Gulli para desatar la euforia de San Lorenzo. El número 10 se convirtió en el protagonista de la noche con una definición espectacular en el último suspiro del partido, que le permitió al conjunto visitante llevarse tres puntos de enorme valor. La conquista agónica coronó una noche cargada de tensión y le dio al Ciclón un impulso anímico importante para afrontar las últimas jornadas del campeonato. En un torneo en el que cada punto puede marcar la diferencia, la victoria en La Plata le permite seguir soñando con la clasificación.