EN VIVOFecha 16
San Lorenzo venció a Platense y se posicionó mejor de cara a la siguiente fase del Torneo Apertura
El Ciclón necesitaba ganar para seguir con vida en la pelea por los playoffs, mientras que el Calamar se encuentra más complicado para clasificar.
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24 de abril | 23:42
Ganó San Lorenzo, en un duelo clave por los playoffs
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24 de abril | 22:19
Auzmendi abrió el marcador para el Ciclón
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24 de abril | 21:57
Condimento especial: ambas hinchadas están presentes en Vicente López
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24 de abril | 21:56
Platense vs. San Lorenzo: resultado en vivo
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Cómo llegan ambos equipos a este duelo
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24 de abril | 21:53
Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: formaciones
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24 de abril | 21:53
Platense vs. San Lorenzo: otros datos
San Lorenzo venció 1-0 a Platense en un duelo clave este viernes en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. De esta manera, el Ciclón sigue con vida de cara a los playoffs y se ubicó sexto en la Zona A, mientras que el Calamar quedó afuera de los puestos de clasificación.
El duelo contó con la particularidad de tener presencia de ambas hinchadas, lo que le sumó un clima especial a una noche cargada de tensión.
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