Racing tomó una drástica decisión con tres figuras del plantel tras el conflicto por sus salidas

Por su parte, Agustín García Basso mantiene un conflicto con la dirigencia desde hace varios meses. El defensor ya había intentado salir rumbo a San Lorenzo y recientemente estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Newell's, aunque la negociación finalmente no prosperó. Ahora también entrenará en contraturno.

Racing ya busca reemplazos

Mientras intenta resolver la situación de los tres futbolistas, Racing continúa activo en el mercado de pases para cubrir las posibles bajas, especialmente la de Santiago Sosa, una pieza clave en el mediocampo.

Entre los nombres que analiza la dirigencia aparecen Agustín Cardozo (Lanús), Matías Galarza (Talleres), Adrián Sánchez (Belgrano) y Leonel Pérez, el ex Huracán que actualmente juega en Gremio, club que además mantiene una deuda con la Academia por el pase de Juan Ignacio Nardoni.

Con el mercado aún abierto, en Avellaneda esperan resolver cuanto antes los conflictos internos para que el equipo pueda enfocarse de lleno en los objetivos deportivos del segundo semestre.