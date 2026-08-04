Así fue el preocupante arranque de River, Boca, Racing y San Lorenzo en el Torneo Clausura 2026
Independiente es el único de los cinco grandes que logró mantenerse en zona de clasificación después de las primeras tres fechas.
El Torneo Clausura 2026 tuvo un comienzo inesperadamente adverso para buena parte de los equipos más importantes del fútbol argentino. Luego de disputadas las primeras tres fechas, solo Independiente consiguió ubicarse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que River, Boca, Racing y San Lorenzo quedaron obligados a reaccionar para no complicar sus respectivos objetivos.
El conjunto de Avellaneda es el que presenta el panorama más favorable dentro del grupo. El Rojo perdió este lunes frente a Vélez, pero pese a ese traspié permanece segundo en la Zona A y suma seis puntos, una cosecha que le permite mantenerse con cierta comodidad dentro de los puestos que otorgan el pase a la siguiente instancia.
El escenario es muy diferente para los otros cuatro grandes. El Millonario es, sin dudas, el que atraviesa la situación más delicada: perdió sus tres partidos del campeonato y todavía no consiguió sumar unidades. La campaña encendió todas las alarmas en Núñez y puso al entrenador Eduardo "Chacho" Coudet en una posición cada vez más comprometida.
River, el peor comienzo y una racha histórica
El presente del equipo de Coudet no se limita a los resultados obtenidos durante el Clausura. La institución de Núñez también acumula derrotas en la final del torneo anterior y en los 16avos de final de la Copa Argentina, frente a Belgrano de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata, respectivamente.
La combinación de esos resultados provocó que el club atraviese su peor seguidilla de derrotas en torneos de AFA desde 1911. Por eso, una nueva caída podría tener consecuencias importantes para el futuro del entrenador.
Boca, Arruabarrena y un comienzo muy irregular
Boca tampoco consiguió encontrar regularidad. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena apenas consiguió un punto en sus primeras tres presentaciones, aunque todavía tiene pendiente el partido ante Estudiantes de La Plata, que se disputará este miércoles y podría modificar parcialmente su situación en la tabla.
El Xeneize comenzó el campeonato con una contundente derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra y luego igualó 2-2 con Newell's. El margen para recuperarse todavía existe, pero la necesidad de sumar se volvió evidente.
Cabe destacar que le ganó a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina ganándole 2-0, pero cayó frente a O'Higgins en Chile por 1-0 por la Copa Sudamericana, pese a lograr la clasificación por la vía de los penales.
Racing y San Lorenzo también quedaron bajo presión
Racing fue otro de los grandes que terminó la tercera jornada con preocupación. La Academia perdió 3-1 ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda y el resultado estuvo acompañado por un clima de fuerte tensión en las tribunas. Los hinchas que asistieron al estadio manifestaron su enojo contra el presidente Diego Milito, en medio de los cuestionamientos por la conformación del plantel y las decisiones tomadas desde su llegada a la conducción del club.
El comienzo de la entidad del sur del Gran Buenos Aires había sido más alentador, con cuatro puntos sobre seis posibles gracias al triunfo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y al empate contra Rosario Central. Sin embargo, la derrota ante el Matador significó un fuerte retroceso para el equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda.
Por último, San Lorenzo cayó 1-0 como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y cerró la fecha con tres unidades en igual cantidad de partidos. El conjunto de Boedo ocupa actualmente el undécimo lugar de la Zona A y también necesita comenzar a sumar para acercarse a los puestos de playoffs.
Así, después de apenas tres jornadas, los cinco grandes muestran realidades muy diferentes. Independiente aparece como el único que puede mirar la tabla con tranquilidad, mientras River, Boca, Racing y San Lorenzo deberán reaccionar rápidamente para evitar que un mal comienzo termine condicionando sus objetivos en el Clausura.
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