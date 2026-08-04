Así fue el preocupante arranque de River, Boca, Racing y San Lorenzo en el Torneo Clausura 2026

Boca, Arruabarrena y un comienzo muy irregular

Boca tampoco consiguió encontrar regularidad. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena apenas consiguió un punto en sus primeras tres presentaciones, aunque todavía tiene pendiente el partido ante Estudiantes de La Plata, que se disputará este miércoles y podría modificar parcialmente su situación en la tabla.

El Xeneize comenzó el campeonato con una contundente derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra y luego igualó 2-2 con Newell's. El margen para recuperarse todavía existe, pero la necesidad de sumar se volvió evidente.

Cabe destacar que le ganó a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina ganándole 2-0, pero cayó frente a O'Higgins en Chile por 1-0 por la Copa Sudamericana, pese a lograr la clasificación por la vía de los penales.

Racing y San Lorenzo también quedaron bajo presión

Racing fue otro de los grandes que terminó la tercera jornada con preocupación. La Academia perdió 3-1 ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda y el resultado estuvo acompañado por un clima de fuerte tensión en las tribunas. Los hinchas que asistieron al estadio manifestaron su enojo contra el presidente Diego Milito, en medio de los cuestionamientos por la conformación del plantel y las decisiones tomadas desde su llegada a la conducción del club.

El comienzo de la entidad del sur del Gran Buenos Aires había sido más alentador, con cuatro puntos sobre seis posibles gracias al triunfo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y al empate contra Rosario Central. Sin embargo, la derrota ante el Matador significó un fuerte retroceso para el equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda.

Por último, San Lorenzo cayó 1-0 como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y cerró la fecha con tres unidades en igual cantidad de partidos. El conjunto de Boedo ocupa actualmente el undécimo lugar de la Zona A y también necesita comenzar a sumar para acercarse a los puestos de playoffs.

Así, después de apenas tres jornadas, los cinco grandes muestran realidades muy diferentes. Independiente aparece como el único que puede mirar la tabla con tranquilidad, mientras River, Boca, Racing y San Lorenzo deberán reaccionar rápidamente para evitar que un mal comienzo termine condicionando sus objetivos en el Clausura.