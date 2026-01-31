San Lorenzo vs. Central Córdoba EN VIVO por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver por TV

Formaciones de San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Datos de San Lorenzo vs. Central Córdoba
- Hora: 17.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: José Carreras
- Estadio: Pedro Bidegain
Dejá tu comentario