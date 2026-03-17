San Lorenzo busca entrenador luego de la salida de Damián Ayude: los 5 candidatos

La goleada por 5-2 frente al Halcón en el Nuevo Gasómetro marcó el final del ciclo del entrenador al frente del equipo. Ayude, que había asumido tras su paso por la Reserva, no logró revertir el mal presente en el campeonato. El balance terminó siendo negativo: apenas 3 victorias en 10 partidos y una racha reciente de tres empates consecutivos que no alcanzaron para sostenerlo en el cargo. Si bien tras el partido se mostró con fuerzas para continuar, la decisión se tomó pocas horas después.