San Lorenzo busca entrenador luego de la salida de Damián Ayude: los 5 candidatos
El Cuervo decidió interrumpir el contrato con el DT luego de la dura derrota 5-2 cómo local ante Defensa y Justicia y busca su reemplazante.
San Lorenzo despidió a Damián Ayude tras la dura derrota ante Defensa y Justicia y un flojo inicio en el Torneo Apertura. La dirigencia ya trabaja en su reemplazo y definió una lista de cinco candidatos, con Hernán Crespo como principal apuntado pero el más complicado para poder cerrar.
La goleada por 5-2 frente al Halcón en el Nuevo Gasómetro marcó el final del ciclo del entrenador al frente del equipo. Ayude, que había asumido tras su paso por la Reserva, no logró revertir el mal presente en el campeonato. El balance terminó siendo negativo: apenas 3 victorias en 10 partidos y una racha reciente de tres empates consecutivos que no alcanzaron para sostenerlo en el cargo. Si bien tras el partido se mostró con fuerzas para continuar, la decisión se tomó pocas horas después.
En la mañana del martes, el presidente Sergio Costantino y el director de fútbol profesional Pablo Barrientos mantuvieron una reunión con el DT y resolvieron ponerle fin a su ciclo al frente del plantel profesional.
Tras la salida del entrenador, la dirigencia se movió rápidamente y en cuestión de horas comenzaron a surgir los primeros nombres para sucederlo. La lista inicial incluye a Hernán Crespo, Ariel Holan, Kily González, Ramón Díaz y Néstor Gorosito. Entre ellos, Crespo aparece como el principal apuntado. El exdelantero viene de dirigir al San Pablo y recientemente fue desvinculado tras caer en la semifinal del Campeonato Paulista ante Palmeiras.
Hernán Crespo, el plan A de San Lorenzo
Según informó el periodista Gonzalo Orellano en DSports Radio, Crespo es el gran objetivo de la dirigencia azulgrana. Su perfil y su identificación con el club lo posicionan por encima del resto de los candidatos. El propio entrenador supo reconocer su vínculo emocional con San Lorenzo: en su infancia era hincha del Ciclón y celebró la obtención de la Copa Libertadores 2014 con un recordado mensaje en redes sociales: "¡San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores! Imagino la felicidad de aquel chico y adolescente de Florida...".
En segundo plano aparecen otros nombres de peso como Néstor Gorosito, ídolo del club, y Ramón Díaz, campeón con el Ciclón en el Apertura 2007. Más atrás en la consideración corren Ariel Holan, Martín Palermo y Kily González. La dirigencia ahora deberá definir los próximos pasos para cerrar al nuevo entrenador, con la urgencia de encauzar el rumbo deportivo en el Torneo Apertura.
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