Un ídolo de Boca, a un paso de convertirse en nuevo DT de San Lorenzo
Luego de despedir a Damián Ayude por malos resultados, el "Ciclón" se encamina a definir al reemplazante y suena con fuerza un ídolo "xeneize".
Tras la reciente salida de Damián Ayude, en medio de una crisis futbolística y los recientes problemas institucionales, el banco de suplentes de San Lorenzo está a punto de tener un nuevo dueño y el nombre sacude el mercado de pases local, ya que se trata de un ídolo de Boca.
Se trata nada menos que de Martín Palermo, de reciente paso por el Fortaleza de Brasil, quien estaría a un paso de convertirse en el nuevo director técnico del "Ciclón" tras una reunión clave con la dirigencia de Boedo, según se conoció este martes.
De acuerdo con la información difundida por el portal Doble Amarilla, este martes, el "Titán" mantuvo un extenso encuentro con los máximos directivos de San Lorenzo para presentar su proyecto integral.
Según trascendió desde el entorno del club, ambas partes se retiraron "muy conformes" con lo charlado. Palermo expuso su visión táctica y su plan para potenciar a los juveniles, puntos que sedujeron a la comisión directiva que busca un golpe de efecto tras la salida del último entrenador.
El regreso de Martín Palermo tras su experiencia en Brasil
Martín Palermo dejó de ser el entrenador de Fortaleza en diciembre de 2025 tras no poder evitar el descenso del equipo a la Serie B de Brasil en la última fecha.
Luego de su ciclo en el norte de Brasil , donde sumó experiencia internacional y competitividad en el Brasileirão, Palermo ve con muy buenos ojos el desafío de dirigir a uno de los cinco grandes de la Argentina. De concretarse, sería su regreso al fútbol local tras sus pasos por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense.
Las próximas horas serán determinantes para pulir los detalles contractuales. De no mediar imprevistos de último momento, el máximo goleador de la historia de Boca cruzaría la vereda para ponerse el buzo azulgrana, una noticia que promete generar un fuerte impacto en el clima del Nuevo Gasómetro.
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