Un ídolo de Boca, a un paso de convertirse en nuevo DT de San Lorenzo

El regreso de Martín Palermo tras su experiencia en Brasil

Martín Palermo dejó de ser el entrenador de Fortaleza en diciembre de 2025 tras no poder evitar el descenso del equipo a la Serie B de Brasil en la última fecha.

Luego de su ciclo en el norte de Brasil , donde sumó experiencia internacional y competitividad en el Brasileirão, Palermo ve con muy buenos ojos el desafío de dirigir a uno de los cinco grandes de la Argentina. De concretarse, sería su regreso al fútbol local tras sus pasos por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense.

Las próximas horas serán determinantes para pulir los detalles contractuales. De no mediar imprevistos de último momento, el máximo goleador de la historia de Boca cruzaría la vereda para ponerse el buzo azulgrana, una noticia que promete generar un fuerte impacto en el clima del Nuevo Gasómetro.