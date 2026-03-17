San Lorenzo echó a Damián Ayude: cuántos técnicos dejaron su cargo en 2026

Fecha 2: Daniel Oldrá (Instituto)

Fecha 6: Eduardo Domínguez (Estudiantes)

Fecha 6: Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell’s)

Fecha 7: Hugo Colace (Atlético Tucumán)

Fecha 7: Marcelo Gallardo (River)

Fecha 10: Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)

Fecha 11: Damián Ayude (San Lorenzo)

Fecha 11: Guillermo Farré (Aldosivi)

En la mayoría de los casos, las salidas estuvieron vinculadas a malos resultados. La excepción fue Eduardo Domínguez, quien dejó Estudiantes en buenos términos tras aceptar una oferta de Atlético Mineiro.

San Lorenzo, mientras tanto, ya piensa en el futuro inmediato: este viernes 20 de marzo enfrentará a Deportivo Rincón por la Copa Argentina, en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con la necesidad de cambiar la imagen.