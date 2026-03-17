San Lorenzo echó a Damián Ayude: cuántos técnicos dejaron su cargo en 2026
Damián Ayude fue despedido de San Lorenzo tras la derrota ante Defensa y Justicia y ya son ocho los DT que dejaron su cargo en 2026.
San Lorenzo despidió a Damián Ayude tras el mal arranque en el Torneo Apertura 2026 y la goleada sufrida ante Defensa y Justicia. Con su salida, ya son ocho los entrenadores que dejaron su cargo en el fútbol argentino en lo que va del año.
La caída por 5-2 en el Nuevo Gasómetro terminó de sellar la suerte del entrenador, quien fue despedido en la mañana del martes tras una reunión con el presidente Sergio Costantino. El encuentro se llevó a cabo poco antes de las 9, momento en el que el dirigente le comunicó la decisión, fundamentada en los malos resultados que arrastra el equipo en este inicio de temporada.
El balance es claro: en 10 partidos disputados, San Lorenzo apenas consiguió 3 victorias, además de 4 empates y 3 derrotas. A eso se le suma una racha de cuatro encuentros sin triunfos, con tres igualdades consecutivas previas a la goleada sufrida ante Defensa y Justicia.
Tras la reunión, Ayude se despidió del plantel visiblemente emocionado. De manera interina, el equipo quedará en manos de Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, hasta que la dirigencia defina a su reemplazante.
Los técnicos que se fueron en el fútbol argentino en 2026
La salida de Ayude se suma a una extensa lista de entrenadores que dejaron su cargo en lo que va del año. En total, ya son ocho los directores técnicos que no continúan en sus equipos en la temporada 2026. El primero en dejar su puesto fue Daniel Oldrá en Instituto, tras la segunda fecha. Luego se sucedieron varias salidas en distintas jornadas del campeonato.
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Fecha 2: Daniel Oldrá (Instituto)
Fecha 6: Eduardo Domínguez (Estudiantes)
Fecha 6: Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell’s)
Fecha 7: Hugo Colace (Atlético Tucumán)
Fecha 7: Marcelo Gallardo (River)
Fecha 10: Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)
Fecha 11: Damián Ayude (San Lorenzo)
Fecha 11: Guillermo Farré (Aldosivi)
En la mayoría de los casos, las salidas estuvieron vinculadas a malos resultados. La excepción fue Eduardo Domínguez, quien dejó Estudiantes en buenos términos tras aceptar una oferta de Atlético Mineiro.
San Lorenzo, mientras tanto, ya piensa en el futuro inmediato: este viernes 20 de marzo enfrentará a Deportivo Rincón por la Copa Argentina, en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con la necesidad de cambiar la imagen.
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