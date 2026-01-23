EN VIVOTorneo Apertura
San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El "Ciclón" quiere dejar atrás los problemas institucionales y arrancar el torneo con una alegría nada menos que ante el campeón de la Sudamericana.
El debut de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol tiene un duelo muy interesante este viernes: San Lorenzo y Lanús chocan en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Se puede ver por TNT Sports.
San Lorenzo vs. Lanús por la fecha 1 del Apertura: minuto a minuto
