San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan San Lorenzo y Lanús a este duelo

San Lorenzo llega al inicio del torneo envuelto en un clima de alivio institucional tras haber saneado las 14 deudas que bloqueaban su mercado de pases. Bajo la gestión de Sergio Constantino al frente de la comisión transitoria, el "Ciclón" aguarda la habilitación final de la FIFA para oficializar las llegadas de Mathías De Ritis, Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, mientras mantiene gestiones por Gonzalo Abrego y Jonathan Torres.

En lo deportivo, el equipo busca mejorar la imagen dejada en la pretemporada, donde no pudo convertir goles en sus duelos ante Cúcuta (0-1) y Cerro Porteño (0-0).

Por su parte, Lanús arriba al debut con el envión de haber goleado 4-1 a Sarmiento de La Banda por Copa Argentina, asegurando su lugar en los 16vos de final.

El "Granate", que este año regresa a la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de la última Sudamericana, ha estructurado un plantel amplio para afrontar la triple competencia. Para ello, ya sumó a sus filas a Franco Petroli, Tomás Guidara y Matías Sepúlveda, quienes asoman como piezas clave en el esquema del equipo para este 2026.