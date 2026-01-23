Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026.
El debut de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol tiene un duelo muy interesante este viernes: San Lorenzo y Lanús chocan en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Se podrá ver por TNT Sports.
San Lorenzo llega al inicio del torneo envuelto en un clima de alivio institucional tras haber saneado las 14 deudas que bloqueaban su mercado de pases. Bajo la gestión de Sergio Constantino al frente de la comisión transitoria, el "Ciclón" aguarda la habilitación final de la FIFA para oficializar las llegadas de Mathías De Ritis, Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, mientras mantiene gestiones por Gonzalo Abrego y Jonathan Torres.
Por su parte, Lanús arriba al debut con el envión de haber goleado 4-1 a Sarmiento de La Banda por Copa Argentina, asegurando su lugar en los 16vos de final.
Probables formaciones de San Lorenzo vs. Lanús por el Torneo Apertura
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripicchio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario