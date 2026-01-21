San Lorenzo se plantó ante Riquelme: rechazó la oferta de Boca y Alexis Cuello se queda
El presidente interino del Ciclón sostuvo que el delantero seguirá en el club mientras no aparezca una propuesta acorde a la cláusula.
Sergio Costantino fue contundente y no dejó lugar a interpretaciones. En la previa de una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el presidente interino de San Lorenzo salió a aclarar la situación de Alexis Cuello, uno de los nombres que Boca tiene en carpeta para este mercado de pases. Con un mensaje directo, desmintió cualquier tipo de charla con Juan Román Riquelme y aseguró que el delantero continuará en el Ciclón.
“Llegó una propuesta insuficiente, la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad”, explicó Costantino ante la prensa, dejando en claro que la oferta enviada por el Xeneize no estuvo ni cerca de las pretensiones del club de Boedo. En ese mismo sentido, negó haber mantenido una llamada con el presidente boquense y descartó la posibilidad de una reunión posterior al cónclave en la AFA.
El eje del mensaje de Costantino fue la defensa del patrimonio del club. “Cuello se está entrenando con el plantel, está a disposición del cuerpo técnico y se queda en San Lorenzo”, afirmó con firmeza. Luego, reforzó la idea central de su postura: “Acá no pasa porque el comprador es Boca, pasa por cuidar el patrimonio del club”. Para la dirigencia azulgrana, el valor del delantero está claramente establecido y no hay margen para negociar a la baja.
Según explicó el propio presidente interino, Cuello “vale la cláusula” de rescisión, fijada en una cifra cercana a los seis millones de dólares. San Lorenzo posee el 60% del pase, mientras que el 40% restante pertenece a Almagro, un dato clave en cualquier negociación. Boca, por ahora, no estaría dispuesto a desembolsar ese monto, lo que enfría cualquier posibilidad de transferencia inmediata.
Desde el entorno del club trascendió, además, que Cuello seguirá siendo parte del plantel profesional y que incluso habrá cambios simbólicos de cara al próximo torneo. De acuerdo al programa partidario La Cicloneta, el delantero solicitó modificar su dorsal para el Apertura y dejará la camiseta número 28 para pasar a usar la 9, una señal clara de continuidad y protagonismo.
Pese al interés y a las versiones cruzadas, el mensaje oficial fue claro. “Cuello vale la cláusula. No es suficiente lo que ofreció Boca. Nosotros somos dueños del 60%. Cuello se va a quedar en San Lorenzo, se queda”, sentenció Costantino. Al menos por ahora, el delantero seguirá vistiendo la azulgrana.
En paralelo, Costantino también se refirió a otros temas de mercado. Aclaró que no recibió ofertas por Gastón Hernández, reconoció que la llegada de Gonzalo Abrego “es una posibilidad” y confirmó que San Lorenzo resolvió todas sus inhibiciones: “Hicimos el pago, solo falta el procedimiento administrativo para que se levanten”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario