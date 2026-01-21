San Lorenzo se plantó ante Riquelme: rechazó la oferta de Boca y Alexis Cuello se queda

alexis cuello 2

Pese al interés y a las versiones cruzadas, el mensaje oficial fue claro. “Cuello vale la cláusula. No es suficiente lo que ofreció Boca. Nosotros somos dueños del 60%. Cuello se va a quedar en San Lorenzo, se queda”, sentenció Costantino. Al menos por ahora, el delantero seguirá vistiendo la azulgrana.

En paralelo, Costantino también se refirió a otros temas de mercado. Aclaró que no recibió ofertas por Gastón Hernández, reconoció que la llegada de Gonzalo Abrego “es una posibilidad” y confirmó que San Lorenzo resolvió todas sus inhibiciones: “Hicimos el pago, solo falta el procedimiento administrativo para que se levanten”.