Acaba de llegar a Chile, está en conflicto con la dirigencia y se ofreció a jugar en San Lorenzo

En su recorrido por el fútbol argentino, Vecchio dejó huella especialmente en Racing y Rosario Central. Con la Academia disputó 20 partidos y marcó cinco goles, mientras que en el Canalla tuvo momentos de alto nivel que lo llevaron a ser referente del equipo. Su último paso fue por Defensores de Belgrano, club del que se marchó en conflicto tras 21 encuentros disputados durante la temporada pasada.

Hoy, con un presente cargado de incertidumbre, Vecchio apuesta todo a una carta emocional. Su deseo de vestir la camiseta azulgrana no es nuevo, pero esta vez tomó forma concreta con una propuesta que interpela tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico. San Lorenzo deberá evaluar si el sueño del jugador puede transformarse en una oportunidad deportiva real o si quedará solo como una declaración cargada de sentimiento.