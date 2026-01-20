Acaba de llegar a Chile, está en conflicto con la dirigencia y se ofreció a jugar en San Lorenzo
El volante de 37 años se ofreció a jugar sin cobrar y pidió ser evaluado por el cuerpo técnico para cumplir su deseo de vestir la camiseta del Ciclón.
Emiliano Vecchio volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino con una decisión tan llamativa como poco habitual. A apenas tres semanas de haber sido anunciado como refuerzo de Unión Española de Chile, el mediocampista de 37 años se ofreció públicamente para jugar gratis en San Lorenzo, el club del que es hincha y al que considera una cuenta pendiente en su carrera profesional.
La propuesta no solo sorprendió por el momento elegido, sino también por la firmeza del mensaje y la claridad de su objetivo. “Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro”, expresó Vecchio en declaraciones que rápidamente se viralizaron. El volante no se quedó solo en la intención, sino que fue un paso más allá y solicitó ser evaluado por el entrenador Damián Ayude antes de cualquier definición contractual.
“Quiero que me vea un mes Damián Ayude y si él cree que no estoy apto, me voy solo. No quiero plata solo me interesa jugar en San Lorenzo”, agregó, dejando en claro que su prioridad es cumplir el sueño personal más allá de lo económico. El contexto en el que surge esta posibilidad está atravesado por un conflicto en Chile.
Vecchio había sido presentado recientemente por Unión Española, club en el que ya tuvo dos etapas anteriores, pero desde el país trasandino informan que mantiene una relación tensa con el gerente deportivo Sabino Aguad. A eso se sumaron decisiones deportivas que lo dejaron al margen: tras un amistoso ante San Luis en el que no fue convocado, el entrenador Gonzalo Villagra explicó públicamente su postura. “Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos”, sostuvo el técnico.
Mientras la posibilidad de una rescisión de contrato comienza a tomar fuerza, Vecchio mira hacia Argentina y apunta directamente a Boedo. San Lorenzo, que recientemente logró levantar las inhibiciones que le impedían incorporar jugadores, empieza a tener un margen de maniobra mayor en el mercado. En ese escenario, la propuesta del experimentado mediocampista aparece como una alternativa tan romántica como compleja de analizar.
En su recorrido por el fútbol argentino, Vecchio dejó huella especialmente en Racing y Rosario Central. Con la Academia disputó 20 partidos y marcó cinco goles, mientras que en el Canalla tuvo momentos de alto nivel que lo llevaron a ser referente del equipo. Su último paso fue por Defensores de Belgrano, club del que se marchó en conflicto tras 21 encuentros disputados durante la temporada pasada.
Hoy, con un presente cargado de incertidumbre, Vecchio apuesta todo a una carta emocional. Su deseo de vestir la camiseta azulgrana no es nuevo, pero esta vez tomó forma concreta con una propuesta que interpela tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico. San Lorenzo deberá evaluar si el sueño del jugador puede transformarse en una oportunidad deportiva real o si quedará solo como una declaración cargada de sentimiento.
