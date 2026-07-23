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Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El equipo dirigido por Facundo Sava inicia con la obligación de sumar para alejarse de la pelea por el descenso y el de Nicolás Diez apunta a volver a ser protagonista.
EN VIVO
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20:44
En el arranque del ST, Argentinos lo empató
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20:43
Comenzó el segundo tiempo
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20:28
Entretiempo
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20:12
Así agradeció Sarmiento a la Selección Argentina
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20:12
El gesto de Argentinos antes del partido
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20:10
Gol de Sarmiento
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19:47
Sarmiento vs. Argentinos: resultado en vivo
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19:46
Cómo llegan Sarmiento y Argentinos al Torneo Clausura
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Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura: formaciones
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19:45
Sarmiento vs. Argentinos Juniors: otros datos
El estadio Eva Perón es el escenario de uno de los primeros encuentros del Torneo Clausura 2026: Sarmiento recibe este jueves a Argentinos Juniors por la jornada inaugural del campeonato. Ambos equipos llegan con expectativas renovadas, aunque con objetivos muy distintos para la segunda parte de la temporada.
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