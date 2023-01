Selección Argentina: Di María y un anuncio sobre su futuro

"Dejar ahora sería cortar la alegría de poder compartir ser Campeón del Mundo con la gente", expresó Di María en una entrevista con TyC Sports.

El autor de goles en las finales de Beijing 2008, Brasil 2021 y Qatar 2022 anunció: "Me siento bien y cuando me dé cuenta de que no va, daré un paso al costado. Se ganó lo máximo pero la Copa América que viene será otra vez un título deseado".