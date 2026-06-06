Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: clasificación, minuto a minuto

Franco Colapinto terminó 19º la Práctica Libre 3 del GP de Mónaco
El piloto argentino finalizó la prueba seis lugares detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.
EN VIVORace week
El argentino Franco Colapinto se prepara para enfrentar el mayor desafío del calendario. Seguí toda la actividad del Gran Premio de Mónaco minuto a minuto.
09:07
5 de junio | 10:20
5 de junio | 09:24
5 de junio | 09:19
5 de junio | 09:01
5 de junio | 08:45
5 de junio | 08:41
5 de junio | 01:38
5 de junio | 01:37
El piloto argentino Franco Colapinto vuelve a ser el gran protagonista este fin de semana. La máxima categoría del automovilismo mundial aterriza en el escenario más emblemático y exigente para disputar el histórico Gran Premio en las calles de Montecarlo.
El peso de la historia: La competencia en el Principado es considerada la más prestigiosa de la temporada por su combinación única de tradición, glamour y extrema complejidad técnica.
Cuna de leyendas: A lo largo de las décadas, este trazado urbano consagró a figuras icónicas de la categoría, como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher y Lewis Hamilton.
El cronograma oficial: La edición 2026 del Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo durante este fin de semana, con actividad en pista desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio.
Un circuito sin margen de error: El mítico trazado de 3,337 kilómetros se caracteriza por sus calles estrechas y barreras de contención prácticamente pegadas al asfalto, donde cualquier equivocación al volante se paga muy caro.
Dejá tu comentario