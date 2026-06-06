Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: clasificación, minuto a minuto

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Terminó la FP 1 del GP de Mónaco

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El liderazgo fue para los pilotos de Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton terminaron en la primera y segunda posición, respectivamente.