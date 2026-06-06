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Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: clasificación, minuto a minuto

Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: clasificación, minuto a minuto
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Franco Colapinto
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El argentino Franco Colapinto se prepara para enfrentar el mayor desafío del calendario. Seguí toda la actividad del Gran Premio de Mónaco minuto a minuto.

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El piloto argentino Franco Colapinto vuelve a ser el gran protagonista este fin de semana. La máxima categoría del automovilismo mundial aterriza en el escenario más emblemático y exigente para disputar el histórico Gran Premio en las calles de Montecarlo.

Franco Colapinto y el enorme desafío en Montecarlo

  • El peso de la historia: La competencia en el Principado es considerada la más prestigiosa de la temporada por su combinación única de tradición, glamour y extrema complejidad técnica.

  • Cuna de leyendas: A lo largo de las décadas, este trazado urbano consagró a figuras icónicas de la categoría, como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

  • El cronograma oficial: La edición 2026 del Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo durante este fin de semana, con actividad en pista desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio.

  • Un circuito sin margen de error: El mítico trazado de 3,337 kilómetros se caracteriza por sus calles estrechas y barreras de contención prácticamente pegadas al asfalto, donde cualquier equivocación al volante se paga muy caro.

Minuto a minuto del Gran Premio de Mónaco con Franco Colapinto

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Franco Colapinto terminó 19º la Práctica Libre 3 del GP de Mónaco

El piloto argentino finalizó la prueba seis lugares detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

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Terminó la FP 1 del GP de Mónaco

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El liderazgo fue para los pilotos de Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton terminaron en la primera y segunda posición, respectivamente.

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Colapinto mejora su tiempo y queda decimocuarto

El argentino sigue sin destacarse en la primera práctica libre del GP de Mónaco, que finalizará en solo seis minutos.

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Choque de Hadjar y bandera roja en Mónaco

Se suspende la actividad en el callejero de Mónaco por el fuerte choque protagonizado por le francés Isack Hadjar (Red Bull).

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Colapinto no logra salir de las últimas posiciones

El argentino marcha 16° luego de 27 minutos en la sesión que tiene como líder al monegasco Charles Leclerc.

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Hamilton lidera luego de 10 minutos de sesión

El británico registró el mejor tiempo en lo que va de la FP1, al girar en 1:15,617.

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¡Empezó la primera práctica libre!

Se puso en marcha la primera sesión de entrenamientos en el GP de Mónaco.

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Las características principales del circuito del Principado

  • Longitud: 3,337 kilómetros.
  • Vueltas de carrera: 78.
  • Distancia total: 260,286 kilómetros.
  • Récord de vuelta: 1:12.909.
  • Zonas DRS: 1.
  • Primera carrera de Fórmula 1 en Mónaco: 1950.

Con su combinación de historia, dificultad y espectacularidad visual, Mónaco volverá a ofrecer uno de los capítulos más esperados del campeonato. Entre los yates del puerto, las tribunas montadas sobre las calles del Principado y el desafío permanente de evitar los muros, la Fórmula 1 afrontará un fin de semana donde cada centímetro puede marcar la diferencia entre la gloria y el abandono.

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Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

  • Entrenamientos Libres 1: 8:30.
  • Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

  • Entrenamientos Libres 3: 7:30.
  • Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10:00.

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