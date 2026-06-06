Convocan a un banderazo en el Obelisco por Indio Solari para hoy

La decisión de que se realice este domingo el último adiós al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tuvo un motivo clave: que los admiradores de otras provincias o países puedan trasladarse a Buenos Aires.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. El sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, informaron desde las redes oficiales del músico, que murió este viernes en su casa de Parque Leloir.

La misa ricotera copó la Plaza de Mayo para despedir al Indio Solar



La Plaza de Mayo se transformó este viernes en un templo a cielo a abierto para alojar una masiva y emotiva misa ricotera que despide al Indio Solari, el mítico músico que murió por la mañana en su casa de Parque Leloir.

Cerca de las 16.30 comenzaron a llegar los primeros fanáticos auto convocados con sus banderas y cánticos. En ese momento hubo un cruce con policías de la Ciudad que estaban apostados en uno de los sectores de la plaza, del lado de la avenida Hipólito Yrigoyen, y les arrojaron gas pimienta para dispersarlos, por lo que algunos manifestantes reaccionaron con empujones, aunque la situación fue controlada rápidamente.

plaza de mayo colmada, misa ricotera Fanáticos de Indio Solari colmaron Plaza de Mayo tras su muerte.

"¡Dale, che! Dale que este es el pogo más grande del mundo!", gritaba un fanático mientras cientos de personas saltan al ritmo de "A brillar mi amor". Los coros se transforman en cánticos que atraviesan toda la plaza. "¡Vamos los Redondos, vamos los Redondos!", se escuchó una y otra vez. Otro hombre, envuelto en una bandera con la imagen del músico, lanzó una frase que provoca risas y aplausos: "¡Mick Jagger, te tenés que hacer desde abajo todavía!".

El ambiente tenía más de celebración que de despedida. Hubo lágrimas, abrazos y recuerdos compartidos, pero también cerveza, fernet, bombos y canciones. "Alguien que se coma tu dolor", cantó la multitud.