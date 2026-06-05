Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia

A pesar de la tajante decisión técnica, el funcionario libertario comenzó su mensaje con un tono protocolar de respeto hacia la figura del músico y el dolor de sus seguidores.

"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem.

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