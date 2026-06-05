Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia
Con un comunicado a través de las redes sociales, los allegados a Indio Solari dieron nuevas indicaciones para los fanáticos del ídolo del rock nacional.
En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".
"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.
Martín Menem confirmó que no habilitaron el Congreso para el velorio de Indio Solari: los motivos
La posibilidad de que el Palacio Legislativo fuera el escenario de una despedida de Estado para Indio Solari quedó oficialmente descartada. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que ratifica la negativa de abrir las puertas del Congreso.
En medio de una fuerte polémica, el titular de la Cámara argumentó que el edificio no cuenta con la estructura necesaria para contener la masiva movilización que generaría el adiós al ídolo ricotero.
A pesar de la tajante decisión técnica, el funcionario libertario comenzó su mensaje con un tono protocolar de respeto hacia la figura del músico y el dolor de sus seguidores.
"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem.
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