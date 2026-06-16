Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto

Con Lionel Messi a la cabeza, Argentina al campo de juego
Los futbolistas ya hacen trabajo en el campo de juego, a la espera del debut ante Argelia.
EN VIVODefensa del título
En Kansas, el conjunto de Lionel Scaloni inicia este martes la defensa del título. Lionel Messi hace historia al iniciar su sexta Copa del Mundo.
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La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inicia este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.
El partido se juega desde las 22 horas de la Argentina en el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
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