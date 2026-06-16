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Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia. 

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia. 
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Argelia

En Kansas, el conjunto de Lionel Scaloni inicia este martes la defensa del título. Lionel Messi hace historia al iniciar su sexta Copa del Mundo.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

La Selección Argentina, vigente campeón del mundo, inicia este martes 16 de junio el camino de la defensa del título con su esperado debut ante Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, que también integran Jordania y Austria.

El partido se juega desde las 22 horas de la Argentina en el Estadio Kansas City de esa ciudad de Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.

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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Argelia

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Con Lionel Messi a la cabeza, Argentina al campo de juego

Los futbolistas ya hacen trabajo en el campo de juego, a la espera del debut ante Argelia.

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Ratón Ayala y una costumbre: hablar en la previa del partido

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Dibu al campo de juego para los trabajos precompetitivos

El arquero argentino que esta an duda, ya trabaja en el campo de juego.

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Los caramelos y una costumbre que se mantiene en la Selección

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La Selección Argentina ya está en el vestuario del Kansas City

Con Lionel Messi a la cabeza, la delegación argentina arribó al estadio para el debut.

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Argentina, con equipo confirmado para el debut

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez

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El minuto a minuto en vivo del partido de la Selección Argentina

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026

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Cómo llegan Argentina y Argelia

El equipo argentino llega con varios futbolistas tocados físicamente pero con buena semblanza por parte del entrenador Lionel Scaloni, quien en la conferencia de prensa no confirmó los 11 pero los futbolistas en duda evolucionaban correctamente.

Uno de los que más alarmas encendía era Dibu Martínez, debido a una fisura en su dedo. El arquero venía trabajando diferenciado pero el entrenador se mostraba confiado con que pueda estar en el debut.

El que esperará una o dos fechas para reaparecer es Nicolás Tagliafico. Es por su baja que no se descartaba que el DT pudiera cambiar de esquema y apostar a una línea de tres centrales en el fondo, sumando a Nicolás González y Giuliano Simeone en las bandas.

El que tampoco fue confirmado pero se espera que esté desde el arranque es Lionel Messi. El capitán argentino se dispone a hacer historia al iniciar su sexta Copa del Mundo.

En frente, Argelia se prepara para disputar su sexta cita máxima, marcando su regreso al torneo tras haber quedado fuera de las ediciones de 2018 y 2022. Con el experimentado Riyad Mahrez como estandarte principal, los "Zorros del Desierto" intentarán hacer daño mediante transiciones veloces y el talento técnico de su ofensiva.

Sin embargo, los conducidos por Vladimir Petkovic recibieron un duro revés en las últimas horas de cara al choque contra Argentina, ya que Ramy Bensebaini, el defensor clave del Borussia Dortmund, quedó descartado para el encuentro debido a una lesión en su tobillo izquierdo.

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Datos de Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

  • Hora: 22.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Szymon Marciniak
  • Estadio: Kansas City Stadium

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