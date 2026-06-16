Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Argentina y Argelia

El equipo argentino llega con varios futbolistas tocados físicamente pero con buena semblanza por parte del entrenador Lionel Scaloni, quien en la conferencia de prensa no confirmó los 11 pero los futbolistas en duda evolucionaban correctamente.

Uno de los que más alarmas encendía era Dibu Martínez, debido a una fisura en su dedo. El arquero venía trabajando diferenciado pero el entrenador se mostraba confiado con que pueda estar en el debut.

El que esperará una o dos fechas para reaparecer es Nicolás Tagliafico. Es por su baja que no se descartaba que el DT pudiera cambiar de esquema y apostar a una línea de tres centrales en el fondo, sumando a Nicolás González y Giuliano Simeone en las bandas.

El que tampoco fue confirmado pero se espera que esté desde el arranque es Lionel Messi. El capitán argentino se dispone a hacer historia al iniciar su sexta Copa del Mundo.

En frente, Argelia se prepara para disputar su sexta cita máxima, marcando su regreso al torneo tras haber quedado fuera de las ediciones de 2018 y 2022. Con el experimentado Riyad Mahrez como estandarte principal, los "Zorros del Desierto" intentarán hacer daño mediante transiciones veloces y el talento técnico de su ofensiva.

Sin embargo, los conducidos por Vladimir Petkovic recibieron un duro revés en las últimas horas de cara al choque contra Argentina, ya que Ramy Bensebaini, el defensor clave del Borussia Dortmund, quedó descartado para el encuentro debido a una lesión en su tobillo izquierdo.