Senegal, afilado: goleó por 5-0 a Irak y se ilusiona con entrar dentro de los mejores terceros

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MINUTO A MINUTO de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026

Live Blog Post Senegal venció a Irak y se ilusiona con ser uno de los mejores terceros

Live Blog Post Baile de Senegal a Irak: ahora le gana 5-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070613060427907496&partner=&hide_thread=false Senegal no para de meter golazos. Iliman Ndiaye puse el 5-0 para que Senegal sueñe con los 16avos.pic.twitter.com/xJyprMWz2q — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Live Blog Post Gana, gusta y golea: Senegal convirtió el cuarto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070609633006231944&partner=&hide_thread=false Otro golazo de Pape Gueye y Senegal aplasta 4-0 a Irakpic.twitter.com/TVRSuU4556 — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Live Blog Post A los 59' llegó el tercero de Senegal y ahora golea a Irak Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070606150567920011&partner=&hide_thread=false Golazo de Pape Gueye para que Senegal golee y se ilusione con los 16avos de finalpic.twitter.com/blQoOkRPXk — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Live Blog Post Senegal estiró la ventaja y le gana 2-0 a Irak Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070605874578472963&partner=&hide_thread=false Ismaïla Sarr pone el 2-0 para Senegalpic.twitter.com/WuxB9gtVG9 — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Live Blog Post ENTRETIEMPO en Toronto: un duelo en el que no se juega por nada

Live Blog Post A los 4 minutos, Senegal abre el partido y pone el 1-0 ante Irak Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070585747715809706&partner=&hide_thread=false Senegal gana y sueña con la clasificaciónpic.twitter.com/HIAb1HkGpF — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Cómo llegan Senegal e Irak al último partido de grupos

El conjunto africano llega golpeado tras perder sus dos primeros compromisos: cayó 3 a 1 frente a Francia en el debut y luego sufrió una ajustada derrota por 3 a 2 ante Noruega, resultados que lo dejaron sin puntos, aunque con posibilidades matemáticas de clasificación si consigue una victoria amplia y otros resultados lo favorecen.

Senegal disputa su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su mejor actuación fue justamente en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut mundialista, mientras que en Qatar 2022 también logró superar la fase de grupos antes de ser eliminado en los octavos de final.

Irak, por su parte, también atraviesa un panorama complicado. En su regreso a una Copa del Mundo perdió 4 a 1 ante Noruega en el estreno y posteriormente fue superado 3 a 0 por Francia.

Sin unidades tras dos presentaciones, el conjunto asiático necesita imponerse en la última jornada y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse entre los mejores terceros y avanzar a la fase eliminatoria.

Formaciones de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora : 16:00

: 16:00 TV : DSports

: DSports Árbitro : A confirmar

: A confirmar Estadio : Toronto