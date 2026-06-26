Senegal, afilado: goleó por 5-0 a Irak y se ilusiona con entrar dentro de los mejores terceros

EN VIVO
-
18:23
Senegal venció a Irak y se ilusiona con ser uno de los mejores terceros
-
18:03
Baile de Senegal a Irak: ahora le gana 5-0
-
17:47
Gana, gusta y golea: Senegal convirtió el cuarto
-
17:35
A los 59' llegó el tercero de Senegal y ahora golea a Irak
-
17:32
Senegal estiró la ventaja y le gana 2-0 a Irak
-
16:53
ENTRETIEMPO en Toronto: un duelo en el que no se juega por nada
-
16:10
A los 4 minutos, Senegal abre el partido y pone el 1-0 ante Irak
Senegal goleó por 5-0 a Irak este viernes, en el BMO Field de Toronto, por la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial 2026.
El encuentro significó un duelo clave para los senegaleses, en su intento de mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del certamen. Ahora, deberá esperar otros resultados.
MINUTO A MINUTO de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026
Cómo llegan Senegal e Irak al último partido de grupos
El conjunto africano llega golpeado tras perder sus dos primeros compromisos: cayó 3 a 1 frente a Francia en el debut y luego sufrió una ajustada derrota por 3 a 2 ante Noruega, resultados que lo dejaron sin puntos, aunque con posibilidades matemáticas de clasificación si consigue una victoria amplia y otros resultados lo favorecen.
Senegal disputa su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su mejor actuación fue justamente en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut mundialista, mientras que en Qatar 2022 también logró superar la fase de grupos antes de ser eliminado en los octavos de final.
Irak, por su parte, también atraviesa un panorama complicado. En su regreso a una Copa del Mundo perdió 4 a 1 ante Noruega en el estreno y posteriormente fue superado 3 a 0 por Francia.
Sin unidades tras dos presentaciones, el conjunto asiático necesita imponerse en la última jornada y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse entre los mejores terceros y avanzar a la fase eliminatoria.
Formaciones de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Toronto
Dejá tu comentario