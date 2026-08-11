La historia del arquero japonés que todos quieren en Europa: dos potencias se lo disputan
Zion Suzuki tiene 23 años, es figura del Parma y viene de destacarse con Japón en el Mundial. El PSG prepara una oferta, mientras Juventus aparece como posible destino.
El mercado de pases europeo tiene a Zion Suzuki como uno de sus grandes protagonistas. El arquero japonés de 23 años, actualmente en el Parma, despertó el interés de dos gigantes del continente: Paris Saint-Germain (PSG) y Juventus.
El PSG es el club que más avanzó en las últimas horas y prepara una propuesta cercana a los 35 millones de euros para quedarse con el futbolista. La intención del conjunto francés, sin embargo, no sería incorporarlo inmediatamente como titular, sino asegurarse a uno de los arqueros jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo. Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, las conversaciones están avanzadas.
Una de las alternativas que se analiza es que sea adquirido por el club y posteriormente cedido a Juventus para que continúe sumando experiencia en la Serie A. La operación está relacionada con la situación del arco del PSG. El equipo francés cuenta actualmente con Matvey Safonov y Lucas Chevalier, por lo que la idea sería contratar a Suzuki pensando en el futuro y permitirle continuar desarrollándose con minutos en una liga de máxima exigencia.
Suzuki viene de tener una destacada actuación con la Selección de Japón en el Mundial 2026. Disputó los cuatro partidos de su equipo durante el torneo, recibió cinco goles y consiguió mantener su arco en cero en una oportunidad. A lo largo de la Copa del Mundo registró 12 atajadas y tuvo una actuación especialmente destacada en el encuentro ante Brasil, correspondiente a los 16avos de final, donde Japón estuvo muy cerca de dar uno de los grandes golpes del torneo.
Su rendimiento terminó de potenciar el interés que ya había generado durante su etapa en Italia. Con apenas 23 años y sus 1,89 metros de altura, Suzuki es considerado uno de los arqueros jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo.
De Nueva Jersey a Europa
La historia de Suzuki también tiene una particularidad. Nació el 21 de agosto de 2002 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su padre es ghanés y su madre japonesa, por lo que tiene raíces africanas y asiáticas. Su nombre, Zion, está relacionado con el Monte Sion, una colina de gran importancia religiosa ubicada en Jerusalén.
Su formación futbolística comenzó en las inferiores del Urawa Red Diamonds, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones físicas. En 2019, con apenas 16 años, cinco meses y 11 días, firmó su primer contrato profesional y se convirtió en el jugador más joven en hacerlo en la historia de la institución. Dos años después llegó al primer equipo y debutó en la máxima categoría del fútbol japonés.
Su recorrido con las selecciones juveniles también fue extenso. Participó del Mundial Sub-17 de 2017, del Mundial Sub-20 de 2019 y de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Finalmente, debutó con la selección mayor en 2022. En 2023 dio el salto a Europa para jugar en Sint-Truiden, de Bélgica, y un año después se incorporó al Parma, donde terminó de consolidarse en una de las principales ligas del continente.
Los entrenadores que trabajaron con Suzuki durante su infancia coinciden en que desde muy pequeño tenía características poco habituales. Kazunori Sugio, quien fue entrenador de arqueros en las inferiores de Urawa, recordó la primera vez que lo vio jugar y quedó sorprendido por su tamaño y presencia física. Pero no solamente destacaba por su altura. Sus formadores también remarcaron una madurez poco habitual para su edad, además de una enorme capacidad para escuchar indicaciones y trabajar sobre sus errores.
El arquero contó en diferentes entrevistas que esa personalidad estuvo muy influenciada por su madre, quien desde pequeño lo incentivó a ser independiente. Incluso solía trasladarse solo en transporte público para asistir a sus entrenamientos, algo poco habitual entre sus compañeros.
Una obsesión: llegar a la Premier League
El arquero japonés tiene un objetivo definido desde que era adolescente: jugar algún día en la Premier League. Para acercarse a esa meta, tomó decisiones poco habituales desde joven. Se instaló en una residencia estudiantil para poder controlar mejor su alimentación y eligió una escuela cercana a los campos de entrenamiento.
También desarrolló una rutina de trabajo específica. Realizaba sesiones de elongación después de bañarse, analizaba videos para mejorar su técnica y trabajaba especialmente sus saques, una de sus principales virtudes. Sus entrenadores aseguran que buena parte de su evolución fue consecuencia de esa disciplina. Incluso cuando sufrió una fractura en la mano izquierda el año pasado, Suzuki encontró la manera de continuar trabajando. Tres días después de la operación ya había retomado los entrenamientos, aunque con ejercicios adaptados para concentrarse en su juego de pies, el manejo de pelota con la mano derecha y los trabajos de reacción.
Ahora, con solo 23 años, Zion Suzuki está ante el salto más importante de su carrera. PSG quiere asegurarlo, Juventus aparece como posible destino y el Parma podría recibir una cifra cercana a los 35 millones de euros por un arquero que hace pocos años todavía buscaba hacerse un lugar en Europa.
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