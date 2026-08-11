La historia del arquero japonés que todos quieren en Europa: dos potencias se lo disputan

De Nueva Jersey a Europa

La historia de Suzuki también tiene una particularidad. Nació el 21 de agosto de 2002 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su padre es ghanés y su madre japonesa, por lo que tiene raíces africanas y asiáticas. Su nombre, Zion, está relacionado con el Monte Sion, una colina de gran importancia religiosa ubicada en Jerusalén.

Su formación futbolística comenzó en las inferiores del Urawa Red Diamonds, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones físicas. En 2019, con apenas 16 años, cinco meses y 11 días, firmó su primer contrato profesional y se convirtió en el jugador más joven en hacerlo en la historia de la institución. Dos años después llegó al primer equipo y debutó en la máxima categoría del fútbol japonés.

Su recorrido con las selecciones juveniles también fue extenso. Participó del Mundial Sub-17 de 2017, del Mundial Sub-20 de 2019 y de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Finalmente, debutó con la selección mayor en 2022. En 2023 dio el salto a Europa para jugar en Sint-Truiden, de Bélgica, y un año después se incorporó al Parma, donde terminó de consolidarse en una de las principales ligas del continente.

Los entrenadores que trabajaron con Suzuki durante su infancia coinciden en que desde muy pequeño tenía características poco habituales. Kazunori Sugio, quien fue entrenador de arqueros en las inferiores de Urawa, recordó la primera vez que lo vio jugar y quedó sorprendido por su tamaño y presencia física. Pero no solamente destacaba por su altura. Sus formadores también remarcaron una madurez poco habitual para su edad, además de una enorme capacidad para escuchar indicaciones y trabajar sobre sus errores.

El arquero contó en diferentes entrevistas que esa personalidad estuvo muy influenciada por su madre, quien desde pequeño lo incentivó a ser independiente. Incluso solía trasladarse solo en transporte público para asistir a sus entrenamientos, algo poco habitual entre sus compañeros.

Una obsesión: llegar a la Premier League

El arquero japonés tiene un objetivo definido desde que era adolescente: jugar algún día en la Premier League. Para acercarse a esa meta, tomó decisiones poco habituales desde joven. Se instaló en una residencia estudiantil para poder controlar mejor su alimentación y eligió una escuela cercana a los campos de entrenamiento.

También desarrolló una rutina de trabajo específica. Realizaba sesiones de elongación después de bañarse, analizaba videos para mejorar su técnica y trabajaba especialmente sus saques, una de sus principales virtudes. Sus entrenadores aseguran que buena parte de su evolución fue consecuencia de esa disciplina. Incluso cuando sufrió una fractura en la mano izquierda el año pasado, Suzuki encontró la manera de continuar trabajando. Tres días después de la operación ya había retomado los entrenamientos, aunque con ejercicios adaptados para concentrarse en su juego de pies, el manejo de pelota con la mano derecha y los trabajos de reacción.

Ahora, con solo 23 años, Zion Suzuki está ante el salto más importante de su carrera. PSG quiere asegurarlo, Juventus aparece como posible destino y el Parma podría recibir una cifra cercana a los 35 millones de euros por un arquero que hace pocos años todavía buscaba hacerse un lugar en Europa.