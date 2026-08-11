Recoleta, el curioso rival de Boca: tiene al "sucesor de Riquelme" y a un presidente que llegó a jugar
Recoleta FC, rival del Xeneize en los octavos de final, atraviesa el momento más importante de su historia y cuenta con varias particularidades que lo convirtieron en protagonista del fútbol paraguayo.
Boca comenzará este martes su camino en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a un rival poco conocido para el público argentino, pero que tiene una historia repleta de particularidades. Se trata de Recoleta FC, que recibirá al Xeneize en Paraguay después de disputar la ida en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
El conjunto paraguayo atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Después de regresar a Primera División en 2024 tras más de dos décadas en las categorías de ascenso, consiguió mantenerse en la máxima categoría y dio un paso todavía más importante: clasificó por primera vez a una competencia internacional. Su campaña en la Sudamericana fue destacada. Terminó primero en el Grupo D, por encima de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, y ahora tendrá enfrente a Boca en una serie que representa uno de los mayores desafíos de su historia.
El “sucesor de Riquelme” que juega en Recoleta
Dentro del plantel paraguayo aparece un nombre conocido para los hinchas argentinos: Marcelo Cañete. El mediocampista surgió de las divisiones inferiores de Boca y debutó en Primera en 2010, durante el ciclo de Claudio Borghi. En sus primeros años, incluso fue señalado por algunos medios como uno de los posibles sucesores de Juan Román Riquelme por su posición y características futbolísticas.
Con el paso de los años, desarrolló una extensa carrera y pasó por distintos equipos de Argentina, Chile y Brasil. Actualmente, a los 36 años, continúa jugando en el fútbol paraguayo y tendrá la posibilidad de enfrentar al club donde comenzó su carrera profesional.
El presidente que se convirtió en jugador y rompió un récord
Pero la historia más curiosa de Recoleta tiene como protagonista a Luis Vidal, presidente de la institución. En noviembre del año pasado, durante un partido frente a Nacional, Vidal ingresó al campo de juego con 51 años, 11 meses y 20 días, convirtiéndose en el futbolista de mayor edad en disputar un partido de Primera División en la historia del fútbol paraguayo.
La situación generó una enorme repercusión y terminó provocando incluso una modificación reglamentaria. Posteriormente, la Asociación Paraguaya de Fútbol estableció que los integrantes de las comisiones directivas no pueden formar parte de las alineaciones oficiales de los equipos en sus competencias. Vidal llegó a estar incluido en la lista de Recoleta para la Sudamericana, aunque su entrenador explicó que solamente podría ingresar en una situación excepcional.
Recoleta FC fue fundado en 1931 y durante buena parte de su historia se desempeñó en las categorías de ascenso del fútbol paraguayo. Su gran transformación llegó en 2024, cuando logró regresar a Primera División después de más de 20 años. Apenas una temporada después consiguió mantenerse en la máxima categoría y, como consecuencia de su campaña, obtuvo la clasificación a la Copa Sudamericana. Ahora, el conjunto paraguayo afronta el desafío más grande de su historia: medirse con Boca en los octavos de final de un torneo internacional.
El Xeneize, por su parte, llega después de eliminar a O'Higgins en una definición por penales y buscará conseguir un resultado favorable en la ida para viajar a Paraguay con ventaja en una serie que promete ser especial por las particulares historias que rodean a su rival.
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