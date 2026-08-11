Recoleta, el curioso rival de Boca: tiene al "sucesor de Riquelme" y a un presidente que llegó a jugar

La situación generó una enorme repercusión y terminó provocando incluso una modificación reglamentaria. Posteriormente, la Asociación Paraguaya de Fútbol estableció que los integrantes de las comisiones directivas no pueden formar parte de las alineaciones oficiales de los equipos en sus competencias. Vidal llegó a estar incluido en la lista de Recoleta para la Sudamericana, aunque su entrenador explicó que solamente podría ingresar en una situación excepcional.

Recoleta FC fue fundado en 1931 y durante buena parte de su historia se desempeñó en las categorías de ascenso del fútbol paraguayo. Su gran transformación llegó en 2024, cuando logró regresar a Primera División después de más de 20 años. Apenas una temporada después consiguió mantenerse en la máxima categoría y, como consecuencia de su campaña, obtuvo la clasificación a la Copa Sudamericana. Ahora, el conjunto paraguayo afronta el desafío más grande de su historia: medirse con Boca en los octavos de final de un torneo internacional.

El Xeneize, por su parte, llega después de eliminar a O'Higgins en una definición por penales y buscará conseguir un resultado favorable en la ida para viajar a Paraguay con ventaja en una serie que promete ser especial por las particulares historias que rodean a su rival.