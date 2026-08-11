Darío Benedetto llevó a Newell's a la Justicia: reclama una millonada por una deuda
El delantero inició una demanda laboral en Rosario contra el club por el incumplimiento de un acuerdo firmado después de la rescisión de su contrato.
La salida de Darío Benedetto de Newell’s terminó abriendo un nuevo capítulo, esta vez lejos de las canchas. El delantero recurrió a la Justicia para reclamarle al club una deuda de 463 mil dólares, correspondiente a un acuerdo económico que había sido firmado luego de la rescisión anticipada de su contrato con la institución rosarina.
La presentación judicial fue realizada este lunes ante los juzgados laborales de los Tribunales Provinciales de Rosario. El conflicto está relacionado con un convenio que ambas partes habían alcanzado una vez finalizado el breve ciclo del atacante en la Lepra. Allí, según la información conocida, la Lepra rosarina reconoció la existencia de una deuda y estableció un mecanismo para cancelarla.
El acuerdo contemplaba seis cuotas mensuales. Sin embargo, el cumplimiento del compromiso se habría interrumpido después del primer pago. Por ese motivo, Benedetto decidió avanzar por la vía judicial para reclamar el monto que considera pendiente. El caso suma un nuevo problema para la institución, que atraviesa una etapa institucional diferente a la que estaba al frente del club cuando se firmó aquel convenio.
El acuerdo de Newell's con Benedetto que terminó en la Justicia
La deuda reclamada por el futbolista tiene su origen en la gestión encabezada por Ignacio Astore, mientras que actualmente la institución es conducida por una nueva comisión directiva. El punto central del conflicto está en el convenio firmado después de la salida de Benedetto. El delantero y Newell’s habían acordado las condiciones económicas para finalizar anticipadamente el vínculo y el club se comprometió a cumplir con el pago mediante un cronograma determinado.
El plan establecía seis cuotas mensuales. De acuerdo con el reclamo presentado por el futbolista, Newell’s solamente habría abonado la primera, dejando pendiente el resto de la obligación. Ante la falta de continuidad en los pagos, Benedetto decidió acudir a los Tribunales Provinciales de Rosario. El delantero busca de esta manera obtener el dinero que, según sostiene, todavía le corresponde cobrar en virtud del acuerdo alcanzado con la institución.
La situación también tiene un componente institucional. El convenio fue firmado durante la gestión de Astore, quien dejó la presidencia en diciembre de 2025. Luego asumió una nueva conducción encabezada por Ignacio Boero, que manifestó reparos respecto de diferentes aspectos de aquel acuerdo.
Entre los cuestionamientos planteados por la actual dirigencia aparecen las condiciones económicas y los intereses establecidos ante un eventual incumplimiento. La discusión se desarrolló dentro de un contexto en el que el club realizó una auditoría sobre la administración anterior y señaló la existencia de presuntas irregularidades administrativas.
El paso de Darío Benedetto por Newell’s
Benedetto había llegado en junio de 2025, luego de su paso por Olimpia de Paraguay. Su incorporación había generado expectativa por la trayectoria que arrastraba el delantero, especialmente por su extensa etapa en el fútbol argentino y su pasado en Boca. Sin embargo, su experiencia en Rosario terminó siendo muy breve.
El atacante disputó apenas nueve partidos oficiales con la camiseta rojinegra, cuatro de ellos como titular, y no consiguió convertir goles. La etapa finalizó mediante una rescisión anticipada del contrato y, posteriormente, ambas partes establecieron las condiciones económicas para cerrar el vínculo. Ese convenio es precisamente el origen del reclamo que ahora llegó a los tribunales.
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