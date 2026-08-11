Darío Benedetto llevó a Newell's a la Justicia: reclama una millonada por una deuda

La situación también tiene un componente institucional. El convenio fue firmado durante la gestión de Astore, quien dejó la presidencia en diciembre de 2025. Luego asumió una nueva conducción encabezada por Ignacio Boero, que manifestó reparos respecto de diferentes aspectos de aquel acuerdo.

Entre los cuestionamientos planteados por la actual dirigencia aparecen las condiciones económicas y los intereses establecidos ante un eventual incumplimiento. La discusión se desarrolló dentro de un contexto en el que el club realizó una auditoría sobre la administración anterior y señaló la existencia de presuntas irregularidades administrativas.

El paso de Darío Benedetto por Newell’s

Benedetto había llegado en junio de 2025, luego de su paso por Olimpia de Paraguay. Su incorporación había generado expectativa por la trayectoria que arrastraba el delantero, especialmente por su extensa etapa en el fútbol argentino y su pasado en Boca. Sin embargo, su experiencia en Rosario terminó siendo muy breve.

El atacante disputó apenas nueve partidos oficiales con la camiseta rojinegra, cuatro de ellos como titular, y no consiguió convertir goles. La etapa finalizó mediante una rescisión anticipada del contrato y, posteriormente, ambas partes establecieron las condiciones económicas para cerrar el vínculo. Ese convenio es precisamente el origen del reclamo que ahora llegó a los tribunales.