Senegal venció a Marruecos en una final polémica y se quedó con la Copa Africana de Naciones

Durante más de diez minutos, el partido estuvo interrumpido, con incidentes en las tribunas y un escenario que rozó el papelón. Finalmente, tras la mediación de referentes como Sadio Mané, Senegal regresó al campo. Brahim Díaz se hizo cargo del penal, intentó definir con una sutil picada y se encontró con la gran respuesta de Edouard Mendy, que sostuvo el empate y evitó la consagración marroquí en ese instante.

El pitazo final llevó el duelo al alargue, donde la historia cambió de manera abrupta. A los tres minutos del tiempo suplementario, un contragolpe perfecto terminó con un derechazo furioso de Pape Gueye que se clavó en el ángulo izquierdo de Bono. Fue el gol que definió una final tan escandalosa como inolvidable y que le dio a Senegal un título cargado de épica y controversia.

