Senegal venció a Marruecos en una final polémica y se quedó con la Copa Africana de Naciones
La definición del torneo continental de selecciones quedó atravesada por fallos arbitrales discutidos, tensión extrema, un penal errado insólito y un gol memorable.
La final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos quedará grabada como una de las más controvertidas y singulares de la historia del torneo. No solo por el resultado, sino por todo lo que ocurrió antes, durante y después de los 120 minutos disputados en el Estadio Prince Moulay Abdellah.
Los Leones de Teranga se impusieron por 1-0 en el tiempo suplementario gracias a un golazo inolvidable, pero el camino hacia la consagración estuvo lleno de tensión, decisiones arbitrales discutidas y un clima que estuvo a punto de derivar en la suspensión del partido. Desde la previa, el encuentro ya venía cargado.
Senegal había manifestado públicamente su disconformidad con la designación arbitral y había elevado una denuncia formal contra Marruecos, anfitrión del certamen. Ese contexto hizo que cada decisión del juez congoleño Jean Ndala fuera observada con lupa, y el desarrollo del partido no tardó en alimentar la polémica. El trámite fue intenso, disputado y con pocas situaciones claras, pero el verdadero escándalo se desató en el cierre del tiempo regular.
En el cuarto minuto adicionado, Senegal logró convertir a través de Ismaila Sarr tras una acción que terminó en gol, pero que fue invalidada por una supuesta falta previa de Abdoulaye Seck. La jugada generó incredulidad entre los jugadores senegaleses, ya que la infracción no parecía clara y, al haber sido sancionada antes de la finalización de la acción, el VAR no pudo intervenir. La bronca se trasladó rápidamente al banco y a las tribunas, donde el clima comenzó a tornarse hostil.
Sin embargo, el momento más delicado llegó minutos después. En un tiro de esquina a favor de Marruecos, El Hadji Malick Diouf sujetó levemente la camiseta de Brahim Díaz y, tras el llamado desde el VAR, el árbitro sancionó penal cuando ya se jugaban 98 minutos. La decisión fue el detonante de una reacción extrema: Pape Thiaw, entrenador de Senegal, les pidió a sus futbolistas que abandonaran el campo de juego en señal de protesta.
Durante más de diez minutos, el partido estuvo interrumpido, con incidentes en las tribunas y un escenario que rozó el papelón. Finalmente, tras la mediación de referentes como Sadio Mané, Senegal regresó al campo. Brahim Díaz se hizo cargo del penal, intentó definir con una sutil picada y se encontró con la gran respuesta de Edouard Mendy, que sostuvo el empate y evitó la consagración marroquí en ese instante.
El pitazo final llevó el duelo al alargue, donde la historia cambió de manera abrupta. A los tres minutos del tiempo suplementario, un contragolpe perfecto terminó con un derechazo furioso de Pape Gueye que se clavó en el ángulo izquierdo de Bono. Fue el gol que definió una final tan escandalosa como inolvidable y que le dio a Senegal un título cargado de épica y controversia.
Mirá el resumen de la final entre Senegal y Marruecos
