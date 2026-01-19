La negociación se enfría y Boca podría bajarse: está en duda el pase de Alexis Cuello

Desde La Boca sostienen que la oferta fue enviada de manera formal y que aguardaban una respuesta concreta por parte de la dirigencia azulgrana. Por ese motivo, las palabras del mandatario del Ciclón no cayeron bien y encendieron las alarmas en Brandsen 805. Según se pudo saber, si en las próximas horas no hay una definición clara, el Xeneize evalúa desestimar por completo las negociaciones y avanzar por otras opciones en el mercado.