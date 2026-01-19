La negociación se enfría y Boca podría bajarse: está en duda el pase de Alexis Cuello
Las declaraciones desde San Lorenzo generaron malestar en el Xeneize, que analiza retirarse de las charlas si no hay una definición inmediata
La posible llegada de Alexis Cuello a Boca atraviesa horas decisivas y el pase corre serio riesgo de caerse. Las negociaciones, que parecían encaminadas, entraron en un punto de tensión luego de las declaraciones públicas de Sergio Costantino, presidente de San Lorenzo, quien aseguró que "no llegó nada" por el delantero, una afirmación que generó sorpresa y enojo en el entorno del club de La Ribera.
Desde La Boca sostienen que la oferta fue enviada de manera formal y que aguardaban una respuesta concreta por parte de la dirigencia azulgrana. Por ese motivo, las palabras del mandatario del Ciclón no cayeron bien y encendieron las alarmas en Brandsen 805. Según se pudo saber, si en las próximas horas no hay una definición clara, el Xeneize evalúa desestimar por completo las negociaciones y avanzar por otras opciones en el mercado.
La propuesta realizada contemplaba la compra del 60% de los derechos económicos de Cuello a cambio de 2,5 millones de dólares. Sin embargo, la Comisión Directiva de San Lorenzo pretende una cifra mayor, cercana a los 3 millones, diferencia que hasta el momento no logró resolverse. Más allá del aspecto económico, el cruce de versiones sobre el estado real de las charlas profundizó el desgaste entre ambas partes.
Juan Román Riquelme considera que el ida y vuelta se volvió improductivo y que existe una falta de voluntad concreta desde Boedo para desprenderse del delantero de 25 años. En ese contexto, la dirigencia entiende que insistir podría transformarse en una pérdida de tiempo, especialmente en un mercado de pases donde los plazos comienzan a acotarse y el cuerpo técnico espera refuerzos con rapidez.
Ante este escenario, la institución azul y oro ya analiza alternativas para reforzar el ataque en caso de que Cuello no llegue. La intención es no quedar atado a una negociación trabada y poder avanzar con otras opciones que se ajusten a las necesidades deportivas y económicas del club.
Alexis Cuello, nacido en Dock Sud, acumula 73 partidos oficiales con la camiseta de San Lorenzo, luego de sus pasos por Barracas Central, Instituto y Almagro. En ese recorrido convirtió 14 goles y aportó dos asistencias, números que despertaron el interés de Boca, pero que hoy parecen no ser suficientes para destrabar una negociación que, por estas horas, pende de un hilo.
