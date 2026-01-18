Fin del arancel a celulares: por qué los precios en la Argentina seguirán duplicando a los de Estados Unidos
A pesar de la eliminación del impuesto a la importación que rige desde este jueves, la brecha de precios con el exterior se mantiene elevada. La versión de los distribuidores.
La quita de aranceles para la importación de teléfonos celulares en la Argentina no se traducirá en un alivio inmediato para el bolsillo de los consumidores, incluso pese a la declaración del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que prometió "mejores precios para todos".
Según los valores de mercado actuales, un dispositivo en el país sigue costando hasta el doble que en los Estados Unidos y un 60% más que en Chile. Esta persistente diferencia de precios responde a una estructura de costos que va más allá del arancel aduanero, incluyendo el tipo de cambio, la compleja logística nacional y el peso de los impuestos internos, de acuerdo con los vendedores.
Desde el sector de los distribuidores oficiales explicaron que la medida no provocará nuevos recortes en las vidrieras porque el ajuste ya había sido aplicado de manera preventiva, de acuerdo con Clarín.
Voceros de MacStation, distribuidor de Apple en el país, señalaron que la eliminación del impuesto ya fue contemplada al momento de fijar los precios de lanzamiento del iPhone 17 y de toda la línea actual. Según indicaron, no consideran necesario realizar reducciones adicionales en esta instancia, dado que el valor de venta ya se había ajustado para intentar ganar competitividad frente al mercado externo.
Por su parte, referentes de Maximstore analizaron el comportamiento de la demanda y coincidieron en que la baja de aranceles tiene un impacto más significativo en las compras corporativas que en el consumidor final. Además, destacaron que el mercado del iPhone 17 se vio condicionado por una fuerte demanda global combinada con una oferta limitada, lo que mantuvo los precios firmes a nivel mundial.
En algunas categorías de productos, la firma también optó por adelantarse a la normativa oficial, reduciendo precios meses atrás al prever un costo de reposición menor.
En definitiva, aunque la eliminación del arancel es un paso hacia la apertura comercial, Argentina continúa siendo uno de los países más caros de la región para adquirir tecnología. Los expertos sugieren que, mientras persistan los otros componentes de la carga impositiva y los altos costos de distribución local, comprar equipos en el exterior seguirá siendo la opción preferida para quienes buscan ahorrar, a pesar de las facilidades de financiación que intentan ofrecer las tiendas locales.
Precios de los celulares en la Argentina y el exterior
- iPhone 17 Pro Max 256 GB
- Argentina: US$ 2.229 (≈ $3,3 millones)
- Chile: US$ 1.757 (≈ $2,6 millones)
- Samsung Galaxy S25 FE
- Argentina: US$ 1.216 ($1.799.999)
- Chile: US$ 736,92 ($1.090.612)
- Motorola Moto G35 5G 256 GB
- Argentina: $399.999 (US$ 270)
- Chile: $380.910 (US$ 256)
Te puede interesar
Dejá tu comentario