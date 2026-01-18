Fin del arancel a celulares: por qué los precios en la Argentina seguirán duplicando a los de Estados Unidos

En algunas categorías de productos, la firma también optó por adelantarse a la normativa oficial, reduciendo precios meses atrás al prever un costo de reposición menor.

En definitiva, aunque la eliminación del arancel es un paso hacia la apertura comercial, Argentina continúa siendo uno de los países más caros de la región para adquirir tecnología. Los expertos sugieren que, mientras persistan los otros componentes de la carga impositiva y los altos costos de distribución local, comprar equipos en el exterior seguirá siendo la opción preferida para quienes buscan ahorrar, a pesar de las facilidades de financiación que intentan ofrecer las tiendas locales.

Precios de los celulares en la Argentina y el exterior

iPhone 17 Pro Max 256 GB Argentina: US$ 2.229 (≈ $3,3 millones) Chile: US$ 1.757 (≈ $2,6 millones)

Samsung Galaxy S25 FE Argentina: US$ 1.216 ($1.799.999) Chile: US$ 736,92 ($1.090.612)

Motorola Moto G35 5G 256 GB Argentina: $399.999 (US$ 270) Chile: $380.910 (US$ 256)

