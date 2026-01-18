A qué hora se estrena hoy "El caballero de los Siete Reinos" en HBO Max Argentina

HBO emitirá el primer episodio de "El Caballero de los Siete Reinos" a las 10:00 p.m. (ET) -simultáneamente- en todo el mundo, una medida que busca unificar la experiencia del espectador, aunque esto suponga un desafío logístico para quienes viven en husos horarios diferentes.

Esta decisión genera un contraste importante según la ubicación geográfica de los usuarios. Mientras que en gran parte del continente americano el debut ocurrirá durante el horario central de la noche del domingo, la situación cambia drásticamente para otras latitudes.

Debido a la diferencia horaria, los fanáticos que residen en Europa y en el Cono Sur de Latinoamérica deberán estar preparados para una larga jornada, ya que el estreno se producirá técnicamente durante la madrugada del lunes.

Hora de estreno según tu país

Estados Unidos: 10:00 p.m. (ET)

10:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 00:00 a.m. (madrugada del 19 de enero).

00:00 a.m. (madrugada del 19 de enero). Reino Unido: 3:00 a.m. (madrugada del 19 de enero).

3:00 a.m. (madrugada del 19 de enero). España: 4:00 a.m. (madrugada del 19 de enero).

Lo que nos espera en "The Hedge Knight"

El capítulo debut, titulado originalmente "The Hedge Knight", tiene la misión de sentar las bases de una aventura que promete ser más íntima pero no por eso menos intensa. La comunidad de fanáticos está atenta a cada detalle, ya que cualquier variación en los horarios locales podría dejarlos expuestos a los temidos adelantos en redes sociales.

La serie llega en un momento de alta demanda de contenidos de calidad y con la vara muy alta dejada por sus antecesoras. No obstante, el regreso a una narrativa de aventuras, viajes por tierras inhóspitas y el desarrollo de vínculos personales profundos parece ser el aire fresco que la franquicia necesitaba para seguir vigente. El calendario de episodios ya está en marcha y la invitación para regresar a Poniente ya fue enviada: solo queda ajustar los relojes y sumergirse una vez más en los Siete Reinos.

Calendario de estreno de "El Caballero de los Siete Reinos"