A qué hora se estrena hoy "El caballero de los Siete Reinos" en HBO Max Argentina
La nueva precuela de "Game of Thrones" que se estrena este domingo 18 de enero, ya tiene un horario específico para la Argentina. Conócelo.
La espera terminó para los seguidores del universo creado por George R.R. Martin. Este domingo 18 de enero, la pantalla de HBO Max se viste de gala para el estreno mundial de "El Caballero de los Siete Reinos", la nueva apuesta que busca expandir la mitología de "Game of Thrones".
Tras meses de especulaciones y una campaña de promoción que ha mantenido en vilo a los fanáticos, la serie finalmente desembarca en el streaming con la promesa de recuperar el espíritu más clásico de la fantasía épica.
A diferencia de las intrigas palaciegas y las batallas de proporciones colosales vistas en House of the Dragon, esta precuela propone un cambio de tono significativo. La historia nos traslada aproximadamente 90 años antes de los eventos protagonizados por los Stark y los Lannister en la saga original.
En esta oportunidad, el foco no está puesto en el Trono de Hierro, sino en el camino de un caballero errante y su pequeño pero astuto escudero. Además, por lo que se supo, la serie ofrece una visión mucho más cruda, medieval y humana de Westeros, alejándose un poco de la pirotecnia mágica para centrarse en los códigos de honor y la supervivencia.
Horario de estreno de "El caballero de los Siete Reinos"
La producción decidió implementar una estrategia de lanzamiento simultáneo para evitar la filtración de detalles clave en las plataformas digitales.
HBO emitirá el primer episodio de "El Caballero de los Siete Reinos" a las 10:00 p.m. (ET) -simultáneamente- en todo el mundo, una medida que busca unificar la experiencia del espectador, aunque esto suponga un desafío logístico para quienes viven en husos horarios diferentes.
Esta decisión genera un contraste importante según la ubicación geográfica de los usuarios. Mientras que en gran parte del continente americano el debut ocurrirá durante el horario central de la noche del domingo, la situación cambia drásticamente para otras latitudes.
Debido a la diferencia horaria, los fanáticos que residen en Europa y en el Cono Sur de Latinoamérica deberán estar preparados para una larga jornada, ya que el estreno se producirá técnicamente durante la madrugada del lunes.
Hora de estreno según tu país
- Estados Unidos: 10:00 p.m. (ET)
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 00:00 a.m. (madrugada del 19 de enero).
- Reino Unido: 3:00 a.m. (madrugada del 19 de enero).
- España: 4:00 a.m. (madrugada del 19 de enero).
Lo que nos espera en "The Hedge Knight"
El capítulo debut, titulado originalmente "The Hedge Knight", tiene la misión de sentar las bases de una aventura que promete ser más íntima pero no por eso menos intensa. La comunidad de fanáticos está atenta a cada detalle, ya que cualquier variación en los horarios locales podría dejarlos expuestos a los temidos adelantos en redes sociales.
La serie llega en un momento de alta demanda de contenidos de calidad y con la vara muy alta dejada por sus antecesoras. No obstante, el regreso a una narrativa de aventuras, viajes por tierras inhóspitas y el desarrollo de vínculos personales profundos parece ser el aire fresco que la franquicia necesitaba para seguir vigente. El calendario de episodios ya está en marcha y la invitación para regresar a Poniente ya fue enviada: solo queda ajustar los relojes y sumergirse una vez más en los Siete Reinos.
Calendario de estreno de "El Caballero de los Siete Reinos"
- Capítulo 1 ("The Hedge Knight"): 18 de enero
- Capítulo 2 ("Hard Salt Beef"): 25 de enero
- Capítulo 3: 1 de febrero
- Capítulo 4: 8 de febrero
- Capítulo 5: 15 de febrero
- Capítulo 6 (final de temporada): 22 de febrero
