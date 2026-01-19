Copa Argentina: Lanús goleó 4-1 a Sarmiento La Banda y avanzó a los 16 avos. de final
Con un segundo tiempo contundente y Marcelino Moreno como figura, el Granate mostró jerarquía, goleó y se metió en la próxima ronda del mejor certamen de todos.
Lanús cumplió con la lógica, impuso su jerarquía y avanzó sin sobresaltos a la siguiente instancia de la Copa Argentina 2026 tras derrotar por 4-1 a Sarmiento de La Banda en el cruce correspondiente a los 32avos de final. El encuentro, disputado en sede neutral, tuvo un desarrollo cambiante, pero terminó reflejando la diferencia de categoría entre ambos equipos, especialmente a partir de lo mostrado por el conjunto bonaerense en el complemento.
Durante la primera mitad, el partido se presentó más parejo de lo que muchos imaginaban en la previa. Lanús asumió el protagonismo desde la posesión, intentó hacerse dueño del ritmo y mover la pelota con paciencia, aunque le costó encontrar espacios claros para lastimar. Del otro lado, Sarmiento de La Banda se mostró ordenado, bien plantado defensivamente y con la intención de cerrar los caminos hacia su área, apostando a alguna transición rápida para sorprender.
El trámite parecía encaminarse hacia un entretiempo sin goles, pero sobre el cierre de la etapa inicial llegó una jugada clave. A los 44 minutos, el árbitro sancionó un penal a favor del Granate, que le permitió romper la paridad. Marcelino Moreno se hizo cargo de la ejecución y abrió el marcador, un gol que resultó determinante tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.
En el segundo tiempo, el partido ganó en intensidad y emociones. El conjunto santiagueño salió con otra actitud y logró empatar a los 13 minutos gracias a Alfredo Israel Roldán, que aprovechó una situación favorable y devolvió la ilusión al conjunto santiagueño. Sin embargo, la respuesta de Lanús fue inmediata y contundente. Apenas tres minutos después, Rodrigo Castillo apareció en el área para marcar el 2-1 y devolverle rápidamente la ventaja a su equipo.
A partir de ese momento, el del Sur se adueñó definitivamente del encuentro. Con mayor claridad, mejor manejo de los tiempos y profundidad en ataque, comenzó a marcar diferencias. A los 29 minutos, Marcelino Moreno volvió a decir presente en el marcador y selló su doblete, confirmándose como una de las figuras del partido.
Ya sobre el final, terminó de liquidar la historia con una actuación sólida que reflejó la distancia entre un equipo de Primera División y otro del ascenso. Con esta victoria, avanzó de ronda en la Copa Argentina y dejó una imagen convincente, apoyada en su jerarquía individual y en un segundo tiempo que le permitió cerrar el partido con tranquilidad y ambición de seguir avanzando en el certamen.
Mirá el los goles de Lanús en la victoria por Copa Argentina
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario