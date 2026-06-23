Senegal vs. Irak por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Ambas selecciones cayeron en sus dos primeras presentaciones y buscan una victoria que les permita soñar con la siguiente etapa. Descubrí todos los detalles en la nota.
Senegal e Irak juegan este viernes, a las 16 (hora de Argentina), en el BMO Field de Toronto, por la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports, en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del certamen.
El conjunto africano llega golpeado tras perder sus dos primeros compromisos: cayó 3 a 1 frente a Francia en el debut y luego sufrió una ajustada derrota por 3 a 2 ante Noruega, resultados que lo dejaron sin puntos, aunque con posibilidades matemáticas de clasificación si consigue una victoria amplia y otros resultados lo favorecen.
Senegal disputa su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su mejor actuación fue justamente en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut mundialista, mientras que en Qatar 2022 también logró superar la fase de grupos antes de ser eliminado en los octavos de final.
Irak, por su parte, también atraviesa un panorama complicado. En su regreso a una Copa del Mundo perdió 4 a 1 ante Noruega en el estreno y posteriormente fue superado 3 a 0 por Francia.
Sin unidades tras dos presentaciones, el conjunto asiático necesita imponerse en la última jornada y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse entre los mejores terceros y avanzar a la fase eliminatoria.
Formaciones de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026
Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Toronto
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