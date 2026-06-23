Senegal vs. Irak por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

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El conjunto africano llega golpeado tras perder sus dos primeros compromisos: cayó 3 a 1 frente a Francia en el debut y luego sufrió una ajustada derrota por 3 a 2 ante Noruega, resultados que lo dejaron sin puntos, aunque con posibilidades matemáticas de clasificación si consigue una victoria amplia y otros resultados lo favorecen.

Senegal disputa su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su mejor actuación fue justamente en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut mundialista, mientras que en Qatar 2022 también logró superar la fase de grupos antes de ser eliminado en los octavos de final.

Irak, por su parte, también atraviesa un panorama complicado. En su regreso a una Copa del Mundo perdió 4 a 1 ante Noruega en el estreno y posteriormente fue superado 3 a 0 por Francia.

Sin unidades tras dos presentaciones, el conjunto asiático necesita imponerse en la última jornada y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse entre los mejores terceros y avanzar a la fase eliminatoria.

Formaciones de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

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