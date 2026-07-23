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Sobre el final, Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho
MinutoUno
El campeón vigente del fútbol argentino arrancó ante su gente con la ilusión de volver a pelear por el campeonato. Todos los detalles.
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FINAL DEL PARTIDO: GANÓ BELGRANO 2-1
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Sobre el final, González Metilli vuelve a poner en ventaja a Belgrano
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21:28
Llegó el empate de Belgrano
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Comenzó el segundo tiempo
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Entretiempo
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Gol de Belgrano
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El gesto de Belgrano hacia la Selección Argentina
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Belgrano vs. Rosario Central: resultado en vivo
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Así llegaron Belgrano y Rosario Central a Clausura
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Belgrano vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura: formaciones
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Belgrano vs. Rosario Central: otros datos
El Torneo Clausura 2026 comenzó ofreciendo uno de sus partidos más atractivos con el debut del último campeón. Belgrano venció por 2-1 a Rosario Central este jueves en el estadio Julio César Villagra, donde no faltaron los homenajes a la Selección Argentina y los goles.
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