Sobre el final, Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Así llegaron Belgrano y Rosario Central a Clausura

Luego de conquistar el Torneo Apertura y escribir una de las páginas más importantes de su historia reciente, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski volverá a presentarse oficialmente ante su público con el desafío de demostrar que lo conseguido durante el primer semestre no fue casualidad. El objetivo inmediato será comenzar el Clausura con una victoria que alimente el sueño de alcanzar el bicampeonato.

La expectativa es enorme. Más de 40.000 hinchas acompañarán al Pirata en el Gigante de Alberdi, donde el club tiene previsto un recibimiento especial para celebrar la campaña que derivó en la consagración meses atrás. El entusiasmo de los simpatizantes refleja el gran momento institucional y deportivo que atraviesa Belgrano. El equipo cordobés intentará sostener la identidad que lo llevó a quedarse con el título.

Sin embargo, el debut no será sencillo. Central llegará a Córdoba con la intención de dar el golpe y comenzar el torneo con un resultado positivo. El Canalla cerró el primer semestre con un sabor amargo tras quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Estudiantes, una derrota que obligó al plantel a dar rápidamente vuelta la página.

Durante las últimas semanas, el conjunto rosarino recibió una noticia muy esperada por sus hinchas: el regreso de Franco Cervi. Después de una década desarrollando su carrera en el fútbol europeo, el extremo volvió al club que lo vio nacer con el objetivo de aportar experiencia y jerarquía para afrontar los desafíos de la segunda mitad del año. Más allá del Clausura, la prioridad deportiva de Rosario Central continúa siendo la Copa Libertadores.

El choque entre el campeón vigente y uno de los equipos con mayores aspiraciones de la temporada promete ser uno de los grandes atractivos de la primera fecha. El local intentará ratificar su condición de candidato desde el comienzo, mientras que la visita buscará dar un golpe en Córdoba para iniciar el semestre con una victoria de peso.