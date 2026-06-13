MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

Sobre el final: Qatar rescató un empate por 1-1 ante Suiza por el Mundial 2026

Qatar rescató un empate ante Suiza en su debut en el Mundial 2026.

Qatar rescató un empate ante Suiza en su debut en el Mundial 2026.
MinutoUno
Deportes
Qatar
Suiza

Qatar y Suiza se midieron en el estadio de San Francisco Bay Area Stadium, este sábado, alcanzando apenas un punto para cada uno. Conocé los detalles.

Compartí en redes:

EN VIVO

Qatar y Suiza se enfrentaron en el arranque del Grupo B del Mundial 2026, en un duelo que marcó el debut de ambos seleccionados en una zona que también tiene a Canadá y Bosnia y Herzegovina. En el final, los qataríes lograron rescatar un empate por 1-1 que celebraron como una victoria.

El minuto a minuto de Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026

Live Blog Post

Qatar vs. Suiza finalizó 1-1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065904337381900720&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Qatar se llevó un empate sobre el final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065903128260612144&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Suiza se puso en ventaja de penal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065878256818032777&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Penal para Suiza a 13 minutos de iniciado el encuentro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065879807712227662&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Resultado en vivo de Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026

Live Blog Post

Formaciones confirmadas de Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026

El partido se disputa este sábado, a las 16 (hora de Argentina), en el San Francisco Bay Area Stadium, con transmisión a cargo de DSports.

Embed

En la historia de los Mundiales, Qatar llega con participación reciente y limitada, ya que disputó su primera Copa del Mundo en 2022 como anfitrión.

Qatar
Catar jugará su segunda Copa del Mundo.

Catar jugará su segunda Copa del Mundo.

Por otro lado, Suiza es una selección con mayor recorrido, presente de manera recurrente en distintas ediciones y con varias clasificaciones consecutivas en las últimas décadas. Su mejor participación se dio en Alemania 2006, cuando quedó eliminado en manos de Ucrania desde los doce pasos, tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

El formato del torneo contempla 12 grupos de cuatro equipos, donde avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona junto con los ocho mejores terceros. Esta Copa del Mundo tendrá, por primera vez en su historia, la participación de 48 selecciones, además de que se disputará en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Formaciones de Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026

Catar: Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Homam Ahmed, Abdulaziz Hatem, Assim Madibo, Jassem Gaber, Akram Afif, Edmilson Junior, Almoez Ali. DT: Julen Lopetegui.

Suiza: Gregor Kobel, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ruben Vargas, Breel Embolo, Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin.

Horario y televisación

  • Fecha: 13 de junio
  • Horario: 16.00 (hora de Argentina)
  • Estadio: San Francisco Bay Area Stadium
  • Árbitro: Saíd Martínez

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar