Sorpresa en el fútbol argentino: un ex Independiente confesó que soñaba con jugar en Racing
El exfutbolista reveló el club grande en el que le quedó la espina clavada de vestir su camiseta y explicó las insólitas razones familiares y tribuneras detrás de su deseo.
El mercado de pases del fútbol argentino suele dejar historias cruzadas, decisiones complejas y confesiones que salen a la luz muchos años después. Esta vez, el protagonista de una revelación inesperada fue Juan Manuel Martínez, quien rompió el silencio sobre un anhelo que no pudo concretar a lo largo de su extensa carrera profesional.
A pesar de haber vestido las camisetas de dos gigantes como Independiente y Boca, el "Burrito" reconoció abiertamente que se quedó con las ganas de jugar en uno de sus rivales tradicionales: Racing. La confesión surgió durante una charla en el espacio 805Stream, donde el atacante no dudó en señalar a la Academia cuando le preguntaron por esa cuenta pendiente en el plano local.
El ex delantero de Vélez Sarsfield detalló que la oportunidad estuvo sobre la mesa antes de inclinarse por la propuesta del Xeneize en su momento. Según explicó el propio futbolista, existió una negociación concreta con el conjunto de Avellaneda, pero las circunstancias del mercado terminaron desviando su camino hacia la Ribera.
El exjugador de Independiente que siempre quiso jugar en Racing
Más allá del aspecto estrictamente profesional, Martínez reveló que detrás de sus ganas había un fuerte componente sentimental y familiar. "Toda la familia de mi esposa es hincha de Racing", confesó entre sonrisas el delantero. Sin embargo, el factor decisivo que lo cautivaba pasaba por el marco del estadio: "Me hubiese gustado jugar en Racing por su hinchada", sentenció sin vueltas.
De esta manera, el ex atacante que pasó por la vereda de enfrente al lucir los colores del Rojo en la temporada 2017/18 sumó un capítulo particular a la folclórica rivalidad de Avellaneda. Aunque los caminos del fútbol lo llevaron por otros rumbos, el Burrito dejó en claro que la devoción de la gente de la Academia y la presión del entorno familiar dejaron una marca en su memoria deportiva.
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