Sorpresa en el fútbol argentino: un ex Independiente confesó que soñaba con jugar en Racing

A pesar de haber vestido las camisetas de dos gigantes como Independiente y Boca, el "Burrito" reconoció abiertamente que se quedó con las ganas de jugar en uno de sus rivales tradicionales: Racing. La confesión surgió durante una charla en el espacio 805Stream, donde el atacante no dudó en señalar a la Academia cuando le preguntaron por esa cuenta pendiente en el plano local.