Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que iba a construir un "Disney argentino"

El ciclo tuvo tres temporadas y contó con la participación de figuras del fútbol como Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta, además de artistas y grupos musicales de reconocimiento internacional. Entre quienes formaron parte de las distintas emisiones estuvieron Los Nocheros, Miranda!, Soledad Pastorutti, Gloria Gaynor y Duran Duran.

Diego Maradona en World Football Idol

Sin embargo, el proyecto no consiguió el éxito esperado y terminó siendo un fracaso comercial.

La estafa del "Disney argentino"

La figura de Higgins volvió a ocupar los titulares en 2007, cuando llegó a la localidad de San Pedro con una insólita propuesta: la de construir el “Disney Argentino”. El proyecto, según aseguraba, iba a ser posible gracias a la existencia de una importante inversión estadounidense.

La propuesta prometía transformar a San Pedro en un polo turístico y generar nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse. Desde Disney advirtieron públicamente sobre el uso no autorizado de su marca y la iniciativa terminó desmoronándose.

Higgins pesó de ser “el rey del entretenimiento”, como se autoproclamaba, a verse vinculado a un gran fraude luego de que trascendiera que había estafado a varios inversores que apostaron por su proyecto del “Disney Argentino".

Todo el escándalo lo llevó a perder su posición económica a atravesar denuncias, conflictos judiciales y quedó en la quiebra.

El pasado oculto de Max Higgins

Maxim Higgins, de millonario al Borda

Fue su exesposa argentina, Sandra Zapata, quien expuso públicamente aspectos controvertidos de su pasado.

Según las declaraciones atribuidas a la mujer, Higgins había tenido condenas en Estados Unidos e Inglaterra relacionadas con maniobras con cheques sin fondos y había cumplido una pena de prisión.

Tras el derrumbe de sus negocios y proyectos, la situación económica de Higgins cambió de manera drástica. Las denuncias que surgieron alrededor de sus emprendimientos lo vincularon con un esquema de captación de dinero de inversores que fue comparado con un sistema Ponzi.

Los últimos años de Max Higgins en la indigencia

En los últimos años, distintos medios volvieron a reconstruir su historia. Uno de los registros más recientes fue realizado por el canal de YouTube Furkan-Tino, que encontró a Higgins mientras se encontraba en un parque de la Ciudad de Buenos Aires y lo entrevistó acerca de su vida y su pasado como promotor de espectáculos.

Con el tiempo, Higgins pasó de mostrarse públicamente como un empresario capaz de organizar grandes producciones a vivir en condiciones de indigencia. También trascendió que había atravesado internaciones en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, en el marco de un cuadro de salud mental que había sido mencionado en informes sobre su vida.