Encontraron muerto en la cárcel al abogado condenado por el femicidio de su mujer en un country de Salta
El condenado cumplía la pena máxima por el crimen de Mercedes Kvedaras desde abril y las circunstancias de su muerte en un pabellón son investigadas por la Justicia.
José Eduardo Figueroa, quien había sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta, fue encontrado sin vida en su celda a pocos meses de recibir la máxima pena.
Según informó el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, personal de la cárcel fue alertado sobre la situación e intervino de manera inmediata con la activación del protocolo de emergencia correspondiente.
Personal sanitario le brindó las primeras atenciones y posteriormente se dispuso su traslado en ambulancia al Hospital San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento.
La Justicia investiga cómo murió José Eduardo Figueroa
Tras conocerse el episodio, las autoridades penitenciarias adoptaron las medidas de resguardo correspondientes y dieron intervención a la Fiscalía Penal N.º 2 y al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúa la investigación para establecer en qué circunstancias se produjo la muerte.
La investigación se centra en determinar las circunstancias de su muerte, siguiendo la normativa de la Procuración General de la Provincia, que establece que se debe considerar la presunción de homicidio doloso, incluso si inicialmente parece un suicidio o muerte accidental.
A fines de abril, Figueroa fue sentenciado a prisión perpetua por el asesinato de Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en su hogar en el barrio privado El Tipal.
Cómo fue el crimen del barrio privado El Tipal
El crimen ocurrió el 4 de agosto de 2023 en la casa que la pareja compartía en el barrio privado El Tipal.
Kvedaras, de 37 años, murió por asfixia mecánica mixta producto de estrangulamiento y sofocación. La autopsia y las pruebas presentadas en el juicio permitieron descartar la hipótesis de una muerte accidental y acreditar un contexto previo de violencia de género.
Durante el debate oral se escucharon testimonios de familiares y amigas que relató n episodios de agresión física y verbal, así como intentos de separación que Figueroa no aceptaba.
El tribunal también analizó el estado psicológico del acusado y descartó cualquier planteo de inimputabilidad. Al momento de la sentencia, los jueces dispusieron que continuara detenido en Villa Las Rosas con tratamiento psicológico y psiquiátrico.
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