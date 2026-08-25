Emoción en C5N: perdieron todo en un incendio en Guernica y les donaron una casa en vivo
Justo Lamas visibilizó la dramática situación de una familia que se había quedado en la calle; pero un llamado cambió por completo el destino de la jornada.
La televisión a veces regala momentos de profunda emoción y solidaridad que trascienden la pantalla. Este martes, durante la cobertura de C5N, se vivió un momento conmovedor cuando una familia de la localidad bonaerense de Guernica recibió en plena transmisión en vivo la noticia que le devolvió la esperanza tras haber perdido absolutamente todo en un devastador incendio.
El cronista Justo Lamas se había trasladado hasta el lugar de los hechos para dialogar con Florencia, su pareja y sus cuatro hijos, quienes se habían quedado en la calle luego de que las llamas consumieran su hogar. Con el dolor a flor de piel, la mujer relató los angustiantes momentos posteriores al siniestro.
"Era todo lo que teníamos. Era una casita pero era todo lo que teníamos. No nos quedó nada, ni comida ni juguetes, nada", relató la mujer.
Incendio y solidaridad de los televidentes de C5N
Según explicó la damnificada, el fuego se desató de manera imprevista a causa de un problema eléctrico: "Parece que hubo un cortocircuito, porque acá hay baja tensión. Por suerte no había nadie en casa. Nos avisó una vecina".
A la pérdida material de la vivienda se sumó otro golpe durísimo para el sustento del hogar, ya que su pareja perdió todas las herramientas de trabajo que utilizaba a diario.
"No teníamos una gran casa, pero era nuestra y éramos felices. Estamos muy tristes", lamentó la mujer, mientras se compartían vías de contacto solidarias para colaborar con ropa y alimentos (el teléfono 11-2819-4220 y el alias de Mercado Pago pormifamilia.mp).
Sin embargo, la respuesta colectiva superó todas las expectativas. Tal como señaló el periodista al aire antes de dar paso al momento clave, la solidaridad de la audiencia suele manifestarse de inmediato ante la adversidad.
Fue en ese preciso instante cuando la producción recibió una comunicación que paralizó el móvil: Gabriel, en representación de la empresa Viviendas Roca, se comunicó en directo con el programa. "Estamos viendo el programa y lo que le pasó a Florencia, y queremos hacer una donación de una casa para esta familia", expresó al aire.
La noticia provocó un estallido de emoción incontenible en el lugar, donde la familia, entre lágrimas y abrazos, celebró un giro inesperado que les permitirá empezar de nuevo tras la tragedia.
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