Emoción en C5N: perdieron todo en un incendio en Guernica y les donaron una casa en vivo

"No teníamos una gran casa, pero era nuestra y éramos felices. Estamos muy tristes", lamentó la mujer, mientras se compartían vías de contacto solidarias para colaborar con ropa y alimentos (el teléfono 11-2819-4220 y el alias de Mercado Pago pormifamilia.mp).

Sin embargo, la respuesta colectiva superó todas las expectativas. Tal como señaló el periodista al aire antes de dar paso al momento clave, la solidaridad de la audiencia suele manifestarse de inmediato ante la adversidad.

Fue en ese preciso instante cuando la producción recibió una comunicación que paralizó el móvil: Gabriel, en representación de la empresa Viviendas Roca, se comunicó en directo con el programa. "Estamos viendo el programa y lo que le pasó a Florencia, y queremos hacer una donación de una casa para esta familia", expresó al aire.

La noticia provocó un estallido de emoción incontenible en el lugar, donde la familia, entre lágrimas y abrazos, celebró un giro inesperado que les permitirá empezar de nuevo tras la tragedia.