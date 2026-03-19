Sorteo Copa Libertadores 2026 EN VIVO: bombos, equipos argentinos y cómo quedan los grupos, minuto a minuto

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A qué hora y cómo ver en vivo el sorteo Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase previa se podrá ver en vivo desde las 20 horas en el canal oficial de la Conmebol Copa Libertadores en YouTube. El evento también se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow.