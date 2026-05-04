Rosario Central vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El Canalla recibe a Libertad con la chance concreta de sellar su clasificación si logra sumar de a tres y se dan otros resultados.
Rosario Central tendrá este martes una oportunidad inmejorable para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En el estadio Gigante de Arroyito, el equipo rosarino se medirá ante Libertad de Paraguay por la cuarta fecha del Grupo H, con la ilusión de sellar su pase a la siguiente fase.
El encuentro comenzará a las 19 y tendrá un condimento especial: el conjunto dirigido por Jorge Almirón llega como uno de los líderes de su zona, compartiendo la cima con Independiente del Valle. Ese buen rendimiento lo coloca en una posición privilegiada de cara a la definición del grupo.
Para asegurar su clasificación en esta jornada, el Canalla necesita ganar su partido y esperar que Universidad Central de Venezuela no sume de a tres en su compromiso. De darse esa combinación de resultados, se meterá entre los 16 mejores equipos del certamen con dos fechas de anticipación.
Una de las grandes figuras del equipo es Ángel Di María, cuya presencia jerarquiza al plantel y aporta experiencia en este tipo de competencias. Su liderazgo dentro del campo de juego ha sido clave para sostener el buen momento del equipo en el torneo continental.
En contraste, el Gumarelo atraviesa una realidad muy distinta. El conjunto paraguayo perdió los tres partidos que disputó hasta el momento y llega prácticamente sin margen de error. Aunque matemáticamente aún tiene chances, su objetivo más realista parece ser pelear por el tercer puesto que le permita acceder a la Copa Sudamericana.
El escenario está dado para que los rosarinos aprovechen su localía y den un paso decisivo en la Libertadores. Con confianza, buen funcionamiento y el respaldo de su gente, el equipo rosarino buscará confirmar su gran presente y asegurar su continuidad en el torneo más importante del continente.
Rosario Central vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2026: probables formaciones
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Jáminton Campáz, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
- Libertad: Rodrigo Morínigo; Matías Espinoza, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Alexis Fretes, Federico Carrizo, Iván Franco; Lorenzo Melgarejo. DT: Juan Samudio.
Rosario Central vs. Libertad: otro datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Wilton Sampaio.
- VAR: Wagner Reway.
- TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
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