Rosario Central vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Una de las grandes figuras del equipo es Ángel Di María, cuya presencia jerarquiza al plantel y aporta experiencia en este tipo de competencias. Su liderazgo dentro del campo de juego ha sido clave para sostener el buen momento del equipo en el torneo continental.

En contraste, el Gumarelo atraviesa una realidad muy distinta. El conjunto paraguayo perdió los tres partidos que disputó hasta el momento y llega prácticamente sin margen de error. Aunque matemáticamente aún tiene chances, su objetivo más realista parece ser pelear por el tercer puesto que le permita acceder a la Copa Sudamericana.

El escenario está dado para que los rosarinos aprovechen su localía y den un paso decisivo en la Libertadores. Con confianza, buen funcionamiento y el respaldo de su gente, el equipo rosarino buscará confirmar su gran presente y asegurar su continuidad en el torneo más importante del continente.

Rosario Central vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2026: probables formaciones

Rosario Central : Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Jáminton Campáz, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Jáminton Campáz, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. Libertad: Rodrigo Morínigo; Matías Espinoza, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Alexis Fretes, Federico Carrizo, Iván Franco; Lorenzo Melgarejo. DT: Juan Samudio.

Rosario Central vs. Libertad: otro datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Wilton Sampaio.

Wilton Sampaio. VAR: Wagner Reway.

Wagner Reway. TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.