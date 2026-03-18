Sorteo Copa Libertadores 2026: horario, dónde ver en vivo, bombos y equipos argentinos
El sueño continental se pone en marcha con el destino de los 32 equipos sobre la mesa de Luque. Enterate de los detalles del sorteo por La Gloria Eterna.
El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves en Luque, Paraguay, y definirá los grupos del torneo. Boca será cabeza de serie y habrá varios equipos argentinos en competencia, en una edición marcada por ausencias fuertes y nuevos protagonistas.
La competencia comenzará a tomar forma este jueves 19 de marzo, cuando se realice el esperado sorteo de la fase de grupos en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. La ceremonia iniciará a las 20.00 y podrá verse en vivo a través de ESPN, Disney+ y los canales oficiales del organismo en YouTube y Facebook.
El evento definirá el camino de los 32 equipos que buscarán quedarse con la “Gloria Eterna” en una edición que presenta un escenario particular, con grandes candidatos, regresos importantes y algunas ausencias de peso.
Desde el lado argentino, uno de los datos más destacados es el regreso de Boca, que será cabeza de serie en el Bombo 1 gracias a su posición en el ranking. La contracara es la ausencia de River, que no participará del certamen por primera vez en más de una década.
La representación nacional se completa con Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana, Estudiantes de La Plata y Rosario Central, todos con experiencia en este tipo de competencias. A ellos se suman Platense e Independiente Rivadavia, que harán su debut absoluto y buscarán dar la sorpresa desde el Bombo 4. En el plano continental, Flamengo llega como el campeón vigente y uno de los máximos candidatos, junto a Palmeiras y otros equipos brasileños que vuelven a perfilarse como grandes protagonistas.
Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026
- Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).
- Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).
- Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).
- Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).
Sorteo Copa Libertadores 2026: horario, dónde ver en vivo, bombos y equipos argentinos
El sorteo de la fase previa se podrá ver en vivo en el canal oficial de la Conmebol Copa Libertadores en YouTube. El evento también se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:
- Canales 103 de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow.
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