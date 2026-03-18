Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

1: (BRA), (BRA), (ARG), (URU), (URU), (ECU), (BRA) e (ECU). Bombo 2 : Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

: (ARG), (PAR), (ARG), (PAR), (BRA), (BOL), (BRA) y (PER). Bombo 3 : Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).

: (COL), (CHI), (ARG), (COL), (BOL), (CHI), (VEN) y (PER). Bombo 4 : Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).

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Sorteo Copa Libertadores 2026: horario, dónde ver en vivo, bombos y equipos argentinos

El sorteo de la fase previa se podrá ver en vivo en el canal oficial de la Conmebol Copa Libertadores en YouTube. El evento también se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow.