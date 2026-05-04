Barcelona SC vs. Boca, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado, el panorama de Barcelona es completamente distinto. El conjunto ecuatoriano no ha logrado sumar puntos en las primeras fechas y se encuentra en una situación límite dentro del grupo. Esto lo obliga a jugar prácticamente su última carta ante Boca, en un escenario donde necesita ganar para mantener alguna chance matemática de seguir en carrera.

El duelo promete ser intenso, con un local urgido y un visitante que sabe que tiene una gran oportunidad para encaminar su futuro en la competencia. Para el de la Ribera, será clave sostener la solidez que mostró en sus mejores momentos del torneo y evitar errores que puedan complicarlo. Una victoria no solo lo posicionaría mejor en la tabla, sino que también reforzaría su candidatura en el torneo continental.

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Barcelona SC vs. Boca, por la Copa Libertadores 2026: probables formaciones

Barcelona SC: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.

José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona SC vs. Boca: otros datos

Hora: 21:00.

21:00. Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo

Monumental Isidro Romero Carbo Árbitro: Carlos Betancur (Col)

Carlos Betancur (Col) VAR: Nicolás Gallo (Col)

Nicolás Gallo (Col) TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium