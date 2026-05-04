Toque de queda en Ecuador: el contexto que rodea a Boca en su visita a Barcelona

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Entre las disposiciones previstas, se destacan refuerzos en los servicios de transporte y un esquema de seguridad específico para acompañar a los fanáticos en su regreso. Además, existe una excepción clave dentro de la normativa vigente: las personas que deban trasladarse hacia el aeropuerto por tener vuelos programados durante la noche podrán circular sin inconvenientes.

En el entorno del club de la Ribera también consideran que este contexto podría influir en la asistencia del público local. La combinación entre las restricciones y la situación general del país hace prever que el estadio no estará colmado, algo poco habitual en este tipo de compromisos internacionales. Más allá de estas circunstancias, el equipo argentino buscará enfocarse en lo futbolístico y conseguir un resultado positivo que le permita afianzarse en su grupo.