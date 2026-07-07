Suiza eliminó a Colombia por penales y será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

En la tanda de penales hubo emociones de principio a fin. Davinson Sánchez desperdició el segundo remate de Colombia al estrellar su disparo en el travesaño, con la particularidad de que la pelota picó sobre la línea antes de salir. Más tarde, Manuel Akanji también falló para Suiza y mantuvo la serie igualada. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando Cucho Hernández no pudo convertir su ejecución para el conjunto cafetero. A partir de allí, los suizos no fallaron y sellaron el 4-3 definitivo para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.