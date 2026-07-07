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Suiza eliminó a Colombia por penales y será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026
Tras igualar 0-0 en los 120 minutos, el seleccionado europeo se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos y enfrentará a la Albiceleste por un lugar en las semifinales.
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Suiza eliminó por penales a Colombia y se metió en cuartos de final del Mundial 2026
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Kobel le contuvo el remate al Cucho Hernández
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Davinsón Sánchez erró su penal y se lamenta Colombia
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¡Así pateo el penal Juan Fernando Quintero!
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Colombia arrancó con todo y busca abrir el marcador
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Formaciones confirmadas de Suiza vs. Colombia
Ya está definido el próximo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Suiza derrotó 4-3 a Colombia en la definición por penales, luego de igualar sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue, y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
El encuentro, disputado en el BC Place de Vancouver, fue muy parejo y con pocas situaciones claras de gol. Ninguno de los dos equipos logró romper el cero durante los 90 minutos y tampoco en el tiempo suplementario, por lo que la clasificación se resolvió desde los doce pasos.
En la tanda de penales hubo emociones de principio a fin. Davinson Sánchez desperdició el segundo remate de Colombia al estrellar su disparo en el travesaño, con la particularidad de que la pelota picó sobre la línea antes de salir. Más tarde, Manuel Akanji también falló para Suiza y mantuvo la serie igualada. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando Cucho Hernández no pudo convertir su ejecución para el conjunto cafetero. A partir de allí, los suizos no fallaron y sellaron el 4-3 definitivo para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.
De esta manera, Suiza será el próximo rival de la Selección Argentina, que viene de protagonizar una histórica remontada para vencer 3-2 a Egipto. El cruce por los cuartos de final pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial 2026.
Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026: minuto a minuto goles y resultado
Horario, TV y formaciones de Suiza y Suiza
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La televisación: El esperado partido comenzará a las 17:00 (hora de Argentina) y se podrá seguir en vivo y en directo a través de las pantallas de DSports y TyC Sports.
El sueño cafetero: Tras superar a Ghana por la mínima diferencia, el conjunto sudamericano conducido por Néstor Lorenzo busca igualar su mejor actuación histórica, lograda en Brasil 2014, y soñar con llegar a la gran final.
La firmeza europea: El combinado suizo llega invicto y líder de su grupo tras derrotar 2 a 0 a Argelia en la fase previa. Los dirigidos por Murat Yakin intentarán meterse entre los ocho mejores del mundo por primera vez desde 1954.
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