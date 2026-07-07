Baja sensible: Suiza pierde a su figura antes del duelo con Colombia por los octavos de final
Johan Manzambi sufrió una lesión en una práctica y quedó descartado para el trascendental cruce frente al conjunto cafetero.
Suiza deberá afrontar uno de los compromisos más importantes de su participación en el Mundial 2026 sin una de sus máximas figuras. A pocas horas del encuentro frente a Colombia por los octavos de final, el seleccionado europeo confirmó la ausencia de Johan Manzambi, quien sufrió una lesión durante el entrenamiento y no podrá estar presente en el duelo que se disputará en el BC Place de Vancouver.
La noticia representa un golpe importante para el conjunto dirigido por Murat Yakin, ya que el mediocampista de apenas 20 años se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del equipo a lo largo del certamen. Además de ser el máximo goleador suizo en esta Copa del Mundo, también tuvo una participación decisiva en la generación de juego, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.
Según informó Sky Sport, Manzambi sintió una molestia en una de sus rodillas durante la práctica del lunes. Una vez finalizado el entrenamiento, el cuerpo médico decidió someterlo a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión. Los estudios confirmaron que el futbolista no estará disponible para enfrentar a Colombia, aunque también llevaron tranquilidad al descartar una lesión de gravedad que pudiera comprometer el resto de su recuperación.
Se lamenta Suiza: Manzambi no jugará los octavos ante Colombia por lesión
La ausencia del joven volante modifica considerablemente los planes de Yakin. Hasta el momento, Manzambi acumulaba tres goles en el Mundial y compartía con Breel Embolo el liderazgo en la tabla de asistencias del seleccionado suizo, con dos pases decisivos. Su influencia ofensiva había sido uno de los principales argumentos del equipo para alcanzar la fase eliminatoria.
Sin embargo, las complicaciones para el entrenador no terminan con esa baja. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Yakin reconoció que otros dos futbolistas importantes también presentan inconvenientes físicos y permanecen bajo observación. Rubén Vargas y Djibril Sow debieron interrumpir el último entrenamiento debido a distintas molestias musculares, por lo que su presencia frente al seleccionado colombiano continúa siendo una incógnita.
El cuerpo técnico aguardará hasta último momento para evaluar su evolución antes de definir la formación titular. A esas dudas se agregan las ausencias ya confirmadas de Michel Aebischer y Luca Jaquez, quienes continúan recuperándose de diferentes lesiones y tampoco estarán disponibles para el compromiso de octavos de final.
Con este panorama, el conjunto suiza llegará al partido con varias bajas sensibles en distintos sectores del campo de juego. La obligación de reorganizar el equipo obligará al entrenador a introducir modificaciones importantes en una estructura que había mostrado un funcionamiento sólido durante la fase de grupos. Más allá de las complicaciones físicas que afectan al plantel europeo, intentarán sostener el nivel que mostraron hasta aquí y seguir en carrera por un lugar en los cuartos de final.
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