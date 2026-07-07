Baja sensible: Suiza pierde a su figura antes del duelo con Colombia por los octavos de final

El cuerpo técnico aguardará hasta último momento para evaluar su evolución antes de definir la formación titular. A esas dudas se agregan las ausencias ya confirmadas de Michel Aebischer y Luca Jaquez, quienes continúan recuperándose de diferentes lesiones y tampoco estarán disponibles para el compromiso de octavos de final.

Con este panorama, el conjunto suiza llegará al partido con varias bajas sensibles en distintos sectores del campo de juego. La obligación de reorganizar el equipo obligará al entrenador a introducir modificaciones importantes en una estructura que había mostrado un funcionamiento sólido durante la fase de grupos. Más allá de las complicaciones físicas que afectan al plantel europeo, intentarán sostener el nivel que mostraron hasta aquí y seguir en carrera por un lugar en los cuartos de final.