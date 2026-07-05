Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Suiza vs. Colombia
Juegan este martes, desde las 21, en Vancouver. El ganador pasa a cuartos, donde se mide ante el vencedor de Argentina y Egipto. Los detalles en la nota.
Suiza y Colombia se miden este martes, desde las 21 (hora de Argentina), en Vancouver, por los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El partido, que aparece como uno de los duelos más parejos de esta fase, será televisado por DSports, señal deportiva que tiene los derechos de la Copa del Mundo. El ganador pasa a cuartos, donde se mide ante el vencedor de Argentina y Egipto.
El seleccionado europeo llega a esta instancia luego de imponerse por 2 a 0 sobre Argelia sin sobresaltos. En la fase de grupos terminó primero en su zona y ratificó la regularidad que viene mostrando en los últimos Mundiales. Ahora buscará volver a los cuartos de final por primera vez desde 1954, cuando fue anfitrión del certamen y quedó eliminado en dicha instancia.
Colombia, que terminó como líder del Grupo K por delante de Portugal, consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Ghana en un partido muy disputado y mantiene vivo el sueño de llegar hasta la final.
La mejor actuación del seleccionado cafetero en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminada tras perder 2 a 1 frente al anfitrión.
Cómo ver en vivo Suiza vs. Colombia sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026
Suiza: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Ndoye, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodríguez; Aebischer, Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin.
Colombia: Ospina; Vargas, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
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