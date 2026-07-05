Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Suiza vs. Colombia

El seleccionado europeo llega a esta instancia luego de imponerse por 2 a 0 sobre Argelia sin sobresaltos. En la fase de grupos terminó primero en su zona y ratificó la regularidad que viene mostrando en los últimos Mundiales. Ahora buscará volver a los cuartos de final por primera vez desde 1954, cuando fue anfitrión del certamen y quedó eliminado en dicha instancia.