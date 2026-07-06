Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado cafetero, que viene de vencer a Ghana en 16avos, tiene una prueba de fuego en Vancouver. Los detalles en la nota.
Suiza y Colombia se miden este martes, desde las 21 (hora de Argentina), por los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver y definirá el último clasificado a los cuartos de final, instancia en la que el ganador se medirá con quien avance del cruce entre Argentina y Egipto. El partido será televisado por DSports y TyC Sports y asoma como uno de los duelos más parejos de esta fase.
El seleccionado europeo llega a esta instancia luego de imponerse por 2 a 0 sobre Argelia sin sobresaltos. En la fase de grupos terminó primero en su zona y ratificó la regularidad que viene mostrando en los últimos Mundiales. Ahora buscará volver a los cuartos de final por primera vez desde 1954, cuando fue anfitrión del certamen y quedó eliminado en dicha instancia.
Colombia, que terminó como líder del Grupo K por delante de Portugal, consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Ghana en un partido muy disputado y mantiene vivo el sueño de llegar hasta la final.
La mejor actuación del seleccionado cafetero en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminada tras perder 2 a 1 frente al anfitrión.
Formaciones de Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026
Suiza: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Ndoye, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodríguez; Aebischer, Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin.
Colombia: Ospina; Vargas, Davinson Sánchez, Lucumí Mojica; Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Horario y televisación
- Hora: 21:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: BC Place de Vancouver
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