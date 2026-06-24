Suiza le ganó a Canadá, terminó primera en el Grupo B y ambos avanzaron a 16vos del Mundial 2026

¡GOL DE CANADÁ QUE DESCUENTA!
Promise David apareció solo adentro del area y puso el 1-2.
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Suiza venció 2 a 1 a Canadá en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026, se quedó con el primer puesto y ambos se metieron en 16avos.
Suiza hizo los deberes en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026 y se quedó con un triunfo clave para cerrar la fase inicial en lo más alto. El seleccionado europeo derrotó 2 a 1 a Canadá, llegó a 7 puntos y avanzó a los 16avos de final como líder de su zona.
El conjunto canadiense, por su parte, no pudo sostener el invicto, pero la derrota no le impidió seguir en carrera. Con 4 unidades, logró meterse en la próxima instancia como segundo del grupo y también sacó boleto a la fase eliminatoria.
El partido tuvo un quiebre inmediato en el arranque del segundo tiempo. Apenas a los 40 segundos, Rubén Vargas Martínez apareció dentro del área y definió para abrir el marcador a favor de Suiza, que encontró rápido la ventaja en un duelo decisivo. Con el control del encuentro, el equipo europeo volvió a golpear y amplió la diferencia a través de Manzambi, que recibió una asistencia de Breel Embolo y firmó el 2 a 0 para empezar a encaminar la clasificación como primero.
Canadá reaccionó y logró descontar con Promise David, que apareció solo dentro del área para poner el 2 a 1 y darle suspenso al cierre. Sin embargo, el conjunto norteamericano no pudo llegar al empate y terminó cediendo el partido, aunque sin poner en riesgo su clasificación.
Con este resultado, Suiza cerró la fase de grupos con 7 puntos y se quedó con el primer puesto del Grupo B. Antes de esta última jornada, había empatado ante Qatar en su debut y luego había goleado a Bosnia en la segunda fecha.
Canadá, en tanto, terminó con 4 unidades y se clasificó a los 16avos de final como escolta. Los locales habían llegado a este encuentro tras igualar con Bosnia y vencer a Qatar, una combinación que terminó siendo suficiente para seguir en carrera pese a la caída frente a los suizos. De esta manera, el Grupo B del Mundial 2026 ya tiene a sus dos clasificados: Suiza avanzó como líder y Canadá lo hizo en el segundo lugar, ambos con el objetivo de seguir soñando en la Copa del Mundo.
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