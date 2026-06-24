El seleccionado helvético es un habitual protagonista de las Copas del Mundo desde su debut en Italia 1934. Su mejor actuación llegó en Brasil 1954, cuando alcanzó los cuartos de final como anfitrión en el recordado “Milagro de Berna” ante Hungría. Sin embargo, en las últimas décadas se consolidó como un equipo fuerte y frecuente en octavos de final, instancia que hasta el momento no pudo superar.

Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Live Blog Post Formaciones de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026 Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. DT: Murat Yakin. Canadá: Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch

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