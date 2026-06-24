El tierno regalo del plantel a Lionel Messi por su cumpleaños en plena concentración
Los jugadores de la Selección argentina sorprendieron a Messi en su cumpleaños con un regalo especial en la concentración y Rodrigo de Paul mostró la foto.
El cumpleaños de Lionel Messi volvió a vivirse a pura emoción dentro de la Selección argentina. En plena concentración por el Mundial 2026, el capitán de la Albiceleste recibió un regalo muy especial de parte de sus compañeros, que una vez más se encargaron de hacerlo sentir acompañado en una fecha tan significativa.
La imagen fue compartida por Rodrigo De Paul en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los hinchas. En la foto se ve a todo el plantel reunido alrededor de Messi, cada uno con una remera blanca estampada con una foto suya junto al 10, en un gesto cargado de afecto hacia el rosarino.
Lejos de los lujos y con un perfil completamente íntimo, el obsequio elegido por los futbolistas argentinos tuvo un fuerte valor simbólico. Cada jugador lució una camiseta con una imagen personal junto a Messi, una manera de homenajear al capitán y de reflejar el vínculo que construyó con sus compañeros a lo largo de estos años.
La postal muestra a un plantel distendido, sonriente y muy unido, en medio del desafío que representa la defensa del título en el Mundial 2026. En el centro, como no podía ser de otra manera, aparece Leo, rodeado por todos en el arranque de un nuevo cumpleaños con la camiseta de la Selección argentina. Junto a la imagen, De Paul escribió: “Feliz cumpleaños ídolo 10”, acompañado por emojis y en tono de celebración para quien sigue siendo el gran emblema del equipo.
El tierno regalo del plantel a Lionel Messi por su cumpleaños en plena concentración
No es la primera vez que el grupo le organiza una sorpresa a Messi en plena competencia. Cada vez que el calendario lo encuentra con la Selección Argentina, sus compañeros suelen preparar alguna celebración especial para que el rosarino arranque el día rodeado de afecto.
En los últimos años, Rodrigo De Paul se transformó en uno de los principales impulsores de estas movidas puertas adentro del plantel, siempre con el objetivo de homenajear al capitán y generar un momento de distensión en medio de la exigencia de los torneos. Esta vez, la sorpresa llegó en plena disputa del Mundial 2026, con Argentina ya clasificada a los 16avos de final y con Messi como una de las grandes figuras del certamen. En ese contexto, el gesto del plantel volvió a mostrar la unión de un grupo que no solo compite, sino que también acompaña a su líder en cada momento especial.
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