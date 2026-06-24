El tierno regalo del plantel a Lionel Messi por su cumpleaños en plena concentración

No es la primera vez que el grupo le organiza una sorpresa a Messi en plena competencia. Cada vez que el calendario lo encuentra con la Selección Argentina, sus compañeros suelen preparar alguna celebración especial para que el rosarino arranque el día rodeado de afecto.

En los últimos años, Rodrigo De Paul se transformó en uno de los principales impulsores de estas movidas puertas adentro del plantel, siempre con el objetivo de homenajear al capitán y generar un momento de distensión en medio de la exigencia de los torneos. Esta vez, la sorpresa llegó en plena disputa del Mundial 2026, con Argentina ya clasificada a los 16avos de final y con Messi como una de las grandes figuras del certamen. En ese contexto, el gesto del plantel volvió a mostrar la unión de un grupo que no solo compite, sino que también acompaña a su líder en cada momento especial.