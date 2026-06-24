Después de decir que Lionel Messi jugó un partido "discreto", Flavio Azzaro llama a boicotear el Mundial 2026
El periodista volvió a quedar en el centro de la polémica tras cuestionar el rendimiento de Lionel Messi ante Austria.
El streamer Flavio Azzaro volvió a quedar envuelto en una nueva controversia durante la cobertura del Mundial 2026. Luego de calificar como "discreto" el partido de Lionel Messi ante Austria, el periodista sorprendió con un mensaje dirigido a los hinchas argentinos en el que prácticamente recomendó no viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección.
Tras la victoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, el hincha de Racing que también sigue a Boca analizó la actuación del capitán argentino y sostuvo que había sido "un partido discreto de Messi", aunque inmediatamente reconoció que el rosarino "participó en todas las jugadas de gol de Argentina". Para el conductor, el delantero se mostró "errático" durante buena parte del primer tiempo, especialmente después del penal fallado a los nueve minutos, y recién consiguió elevar su rendimiento en el complemento.
La apreciación provocó una inmediata discusión en redes sociales debido a la notoria disonancia entre el análisis y las estadísticas finales del encuentro. Messi terminó convirtiendo los dos goles argentinos, alcanzó los 18 tantos mundialistas y se transformó en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, dejando atrás a Miroslav Klose. El capitán volvió a ejercer una influencia decisiva en un partido de eliminación directa y prolongó una vigencia que continúa desafiando cualquier lógica futbolística.
Las palabras del periodista llegaron además en un contexto de enorme fervor alrededor de la Selección argentina, que otra vez encontró en Messi a su principal factor desequilibrante. Más allá del penal desperdiciado y de algunos pasajes menos precisos durante la primera etapa, el rosarino terminó resultando determinante y añadió un nuevo capítulo a su legado mundialista.
Pero la polémica no terminó allí. En las últimas horas, Azzaro lanzó una contundente advertencia para los hinchas argentinos que analizan viajar a Estados Unidos durante las próximas fases del torneo. "Les hablo a los argentinos con ganas de gastarse un millón para venir: no vengan, porque las entradas van a estar entre 5 mil y 6 mil dólares. Les aviso. A eso sumen estadía de unos cinco días y comida", expresó.
El periodista profundizó su postura con una frase que rápidamente se volvió viral. "Si Argentina juega contra Cabo Verde, ¿sabés cómo hago guita? Vendo y me vuelvo a Argentina", afirmó, en una declaración que muchos usuarios interpretaron como un virtual llamado a desistir del viaje y aprovechar el elevado valor de reventa de los boletos.
La cuestión económica se convirtió efectivamente en uno de los grandes debates del Mundial 2026. Los costos de las entradas, los vuelos internos, los alojamientos y los gastos diarios representan cifras muy elevadas para los simpatizantes argentinos que desean seguir a la Selección durante las etapas decisivas del certamen.
Mientras tanto, las declaraciones de Azzaro siguen generando repercusiones tanto por sus observaciones sobre Messi como por su visión del Mundial. En paralelo, dentro del ecosistema del streaming también comienzan a surgir interrogantes acerca del desempeño de la cobertura mundialista de Azz, ya que los números de audiencia y repercusión de su canal digital no estarían alcanzando las expectativas que existían antes del inicio de la competencia.
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