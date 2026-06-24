Después de decir que Lionel Messi jugó un partido "discreto", Flavio Azzaro llama a boicotear el Mundial 2026

azzaro mundial

Pero la polémica no terminó allí. En las últimas horas, Azzaro lanzó una contundente advertencia para los hinchas argentinos que analizan viajar a Estados Unidos durante las próximas fases del torneo. "Les hablo a los argentinos con ganas de gastarse un millón para venir: no vengan, porque las entradas van a estar entre 5 mil y 6 mil dólares. Les aviso. A eso sumen estadía de unos cinco días y comida", expresó.

El periodista profundizó su postura con una frase que rápidamente se volvió viral. "Si Argentina juega contra Cabo Verde, ¿sabés cómo hago guita? Vendo y me vuelvo a Argentina", afirmó, en una declaración que muchos usuarios interpretaron como un virtual llamado a desistir del viaje y aprovechar el elevado valor de reventa de los boletos.

La cuestión económica se convirtió efectivamente en uno de los grandes debates del Mundial 2026. Los costos de las entradas, los vuelos internos, los alojamientos y los gastos diarios representan cifras muy elevadas para los simpatizantes argentinos que desean seguir a la Selección durante las etapas decisivas del certamen.

Mientras tanto, las declaraciones de Azzaro siguen generando repercusiones tanto por sus observaciones sobre Messi como por su visión del Mundial. En paralelo, dentro del ecosistema del streaming también comienzan a surgir interrogantes acerca del desempeño de la cobertura mundialista de Azz, ya que los números de audiencia y repercusión de su canal digital no estarían alcanzando las expectativas que existían antes del inicio de la competencia.