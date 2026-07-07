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Suiza vs. Colombia EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026: minuto a minuto goles y resultado
La selección de Colombia enfrenta a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El gran ganador de este cruce se medirá ante Argentina o Egipto.
Las selecciones de Colombia y Suiza se enfrentan este martes en el BC Place de Vancouver en un cruce determinante por los octavos de final del Mundial 2026. El trascendental encuentro definirá al último equipo clasificado a los cuartos, donde el vencedor cruzará con la Selección Argentina.
Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026: minuto a minuto goles y resultado
Horario, TV y formaciones de Suiza y Suiza
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La televisación: El esperado partido comenzará a las 17:00 (hora de Argentina) y se podrá seguir en vivo y en directo a través de las pantallas de DSports y TyC Sports.
El sueño cafetero: Tras superar a Ghana por la mínima diferencia, el conjunto sudamericano conducido por Néstor Lorenzo busca igualar su mejor actuación histórica, lograda en Brasil 2014, y soñar con llegar a la gran final.
La firmeza europea: El combinado suizo llega invicto y líder de su grupo tras derrotar 2 a 0 a Argelia en la fase previa. Los dirigidos por Murat Yakin intentarán meterse entre los ocho mejores del mundo por primera vez desde 1954.
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